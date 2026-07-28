Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η υπηρεσία του έχει συγκεντρώσει στοιχεία που καταδεικνύουν εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, επισημαίνοντας ότι ορισμένες ενέργειες «ενδέχεται» να συνιστούν «εγκλήματα πολέμου».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την οποία ολοκλήρωσε επίσημη επίσκεψή του στον Λίβανο, ο κ. Τουρκ σημείωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές, ιδιαίτερα με τη χρήση πυρομαχικών με πολύ ισχυρή εκρηκτική γόμωση σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, προκάλεσαν βαριές απώλειες στις τάξεις των αμάχων, εκτεταμένες καταστροφές και μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμών. Σημείωσε ταυτόχρονα ότι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ εναντίον κατοικημένων περιοχών σκότωσαν αμάχους και προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, πάνω από 4.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12.200 τραυματίστηκαν στον Λίβανο από το ξέσπασμα του νέου πολέμου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Στα θύματα συγκαταλέγονται τουλάχιστον 135 υγειονομικοί, δημοσιογράφοι κι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ.

Ο Φόλκερ Τουρκ υπογράμμισε πως παρά την κατάπαυση του πυρός, που ανακοινώθηκε τη 17η Απριλίου, και τις διαπραγματεύσεις για να υπάρξει αποκλιμάκωση της ένοπλης σύρραξης, τα αεροπορικά πλήγματα και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ συνεχίστηκαν.

Η Ύπατη Αρμοστεία «κατέγραψε μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ορισμένες από τις οποίες πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου», επέμεινε ο κ. Τουρκ, συμπληρώνοντας πως υπό κάποιες περιστάσεις μπορεί να αποτελούσαν επίσης εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Ανέφερε πως ολόκληρα χωριά νότια από τον ποταμό Λιτάνι –περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ– ισοπεδώθηκαν ή είναι αδύνατο να κατοικηθούν ξανά.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει μεγάλο μέρος του νοτίου Λιβάνου, προσθέτοντας πως ο μαζικός εκτοπισμός των πληθυσμών του και η άρνηση του Ισραήλ στα αιτήματα να επιτραπεί η επιστροφή τους πιθανόν αποτελούν επίσης εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Ο Φόλκερ Τουρκ είπε επίσης ότι ανεξάρτητη αποστολή της Αρμοστείας, κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση του Λιβάνου, βρίσκεται στο πεδίο και συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις αντιμαχόμενες πλευρές.

Ακόμη, εξέφρασε ανησυχία για την προσεχή αποχώρηση της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), στα τέλη της χρονιάς, επιμένοντας στο ότι η προστασία των αμάχων πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα σε οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση.