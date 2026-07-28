Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών δυνάμεων του Σουδάν, Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, του οποίου οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) αντιμετωπίζουν κατηγορίες για γενοκτονία, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται πλέον να περιορίσει τη δράση των μαχητών του, μετά την ήττα που υπέστησαν από τον τακτικό στρατό.

Αφού ο στρατός χαλάρωσε την πολιορκία της Ελ Ομπάιντ (κεντρικά) κι ανέκτησε τον έλεγχο οδικού άξονα στρατηγικής σημασίας που οδηγεί στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, ο στρατηγός Ντάγκλο τόνισε, σε μήνυμά του καταγεγραμμένο σε βίντεο, ότι πλέον δεν θα «τραβάει τα χαλινάρια των μαχητών» του.

Επί μήνες, οι ΔΤΥ συγκέντρωναν μονάδες γύρω από την Ελ Ομπάιντ, ενόψει εφόδου ευρείας κλίμακας.

Αλλά την Κυριακή, έπειτα από ημέρες επίθεσης στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) μπόρεσαν να τις απωθήσουν προς δυτική κατεύθυνση, σε μεγαλύτερη απόσταση από τον δρόμο 400 χιλιομέτρων που συνδέει την Ελ Ομπάιντ με την πρωτεύουσα Χαρτούμ, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Δευτέρα δυο πηγές του στον τακτικό στρατό.

Οι ΣΕΔ δημοσιοποίησαν οπτικό υλικό που εικονίζει τον επικεφαλής τους, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, καθώς επισκεπτόταν την Τζαμπράτ αλ Σέιχ, που αποτελούσε ως πρότινος οχυρό των ΔΤΥ κατά μήκος αυτού του οδικού άξονα. Τον πλαισίωναν οι ηγέτες των δυο μεγαλύτερων παραστρατιωτικών οργανώσεων που έχουν σχηματίσει συμμαχία με τον στρατό: ο κυβερνήτης του Νταρφούρ κι επικεφαλής των Μικτών Δυνάμεων, ο Μίνι Μινάουι, και ο διοικητής των λεγόμενων Δυνάμεων Ασπίδας του Σουδάν Αμπού Άκλα Καϊκάλ.

Κατά τα φαινόμενα σε αντίποινα, μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα αναφέρθηκε πως έπληξαν την Ελ Ομπάιντ, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής Κορντοφάν. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν στις ΔΤΥ από τοπικούς αξιωματούχους.

Η έδρα του δικηγορικού συλλόγου και υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας του Σουδάν καταστράφηκαν, διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP επιτόπου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τα πλήγματα με drones κι από τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν σκοτώσει πάνω από χίλιους ανθρώπους μόνο στην Κορντοφάν από την αρχή της χρονιάς.

Τα Ηνωμένα Έθνη έκρουαν για εβδομάδες τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανή διάπραξη και στην Ελ Ομπάιντ ωμοτήτων παρόμοιων με αυτές που διαπράχτηκαν όταν οι παραστρατιωτικοί κυρίευσαν έπειτα από πολύμηνη πολιορκία την πόλη Ελ Φάσερ, στο Νταρφούρ, τον Οκτώβριο του 2025.

Πολιορκία

Η πόλη τελούσε υπό πολιορκία των παραστρατιωτικών από τον Απρίλιο του 2023 ως τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο στρατός κατάφερε να τη σπάσει.

Κατόπιν, για μήνες, κάθε πλευρά προσπαθούσε να αποκόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού της αντίπαλης γύρω από την πόλη, πάνω σε σταυροδρόμι δυο στρατηγικής σημασίας οδικών αξόνων στο κεντρικό τμήμα της πελώριας χώρας της Αφρικής.

Ο ένας άξονας, βορρά-νότου, συνδέει την πρωτεύουσα Χαρτούμ με το υπόλοιπο Κορντοφάν, ο άλλος, ανατολής-δύσης, συνδέει το Νταρφούρ, που πλέον ελέγχουν στην πράξη ολόκληρο οι ΔΤΥ, με την κεντρική και την ανατολική χώρα, τομείς υπό τον έλεγχο των ΣΕΔ.

Ο δρόμος προς τη Χαρτούμ παραμένει κλειστός για τους αμάχους, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, ήταν αναγκασμένοι να κινούνται σε ανατολική οδό που οδηγεί στην περιοχή του Λευκού Νείλου, υπό την απειλή των συχνών φονικών επιδρομών των drones των ΔΤΥ.

Η προέλαση του στρατού «ανοίγει δεύτερη οδό ανεφοδιασμού προς την Ελ Ομπάιντ και πέρα από αυτή», είπε μια από τις δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στον τακτικό στρατό. Κι οι δυο μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, δεν έχουν άδεια των ανωτέρων τους να μιλούν σε ΜΜΕ.

Ο έλεγχος του δρόμου από τον στρατό «σημαίνει πως τα εμπορεύματα θα μπορούν να κυκλοφορούν», παρατήρησε η Σαμπρίν Μοχάμεντ στην Ελ Ομπάιντ. Για την ίδια, τα πλήγματα των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων παραστρατιωτικών δεν είναι παρά «τινάγματα». «Το έχουμε συνηθίσει, κάθε φορά που προχωράει ο στρατός (οι παραστρατιωτικοί) ανταποδίδουν (βομβαρδίζοντας) στο Βόρειο Κορντοφάν», είπε η κάτοικος στο AFP.

Η πόλη, με πληθυσμό περίπου 500.000 κατοίκων προπολεμικά, τον είδε να διπλασιάζεται εξαιτίας της κρίσης μαζικού εκτοπισμού από άλλες περιοχές, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Μόνο μέρος όσων ζουν στην Ελ Ομπάιντ έχει σταθερή πρόσβαση σε τρόφιμα.

Αν και ενέργειες και των δυο αντιμαχόμενων πλευρών στον πόλεμο στο Σουδάν έχουν οδηγήσει σε καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου, ιδίως οι βομβαρδισμοί που γίνονται χωρίς καμιά διάκριση, ο τακτικός στρατός αντιμετωπίζεται γενικά πιο ευνοϊκά από τους αμάχους — που έχουν υποστεί σειρά ωμοτήτων από τους παραστρατιωτικούς.

Η κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις ΔΤΥ τον Οκτώβριο παρουσίαζε, σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηριστικά «γενοκτονίας».

Ο πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς, ο οποίος ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους, κατά ορισμένες –μάλλον συντηρητικές– εκτιμήσεις, ενώ ξερίζωσε 11 και πλέον εκατομμύρια Σουδανούς, προκαλώντας αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερων διαστάσεων ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη.

Κάπου 33 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σουδάν χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσουν, κατά τον διεθνή οργανισμό.