Η Κάσι Βεντούρα πέτυχε σημαντική δικαστική νίκη στην υπόθεση που είχε ανοίξει σε βάρος της πρώην άνδρας συνοδός, ο οποίος την είχε μηνύσει μαζί με τον πρώην σύντροφό της, Σον «Diddy» Κομπς, για τη συμμετοχή του στα λεγόμενα «freak offs», σύμφωνα με το TMZ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε όλες τις αξιώσεις που είχε καταθέσει εναντίον της Κάσι ο Κλέιτον Χάουαρντ. Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου του δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ορισμένους από τους ισχυρισμούς του και να επιχειρήσει να επαναφέρει μέρος της αγωγής.

Ο Χάουαρντ είχε στραφεί δικαστικά τόσο κατά της Κάσι όσο και κατά του Diddy, υποστηρίζοντας ότι υπέστη, μεταξύ άλλων, ψυχολογική βλάβη από τη συμμετοχή του στα συγκεκριμένα πάρτι, ενώ ισχυριζόταν πως η τραγουδίστρια είχε συντονιστικό ρόλο στη διοργάνωσή τους.

Από την πλευρά της, η Κάσι υποστήριξε ότι η αγωγή κατατέθηκε αφότου έγινε γνωστό πως είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό διακανονισμό ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Diddy. Παράλληλα, επικαλέστηκε μήνυμα που ο Χάουαρντ είχε στείλει στον σύζυγό της, Άλεξ Φάιν, πριν από τον διακανονισμό, στο οποίο ανέφερε ότι οι καταγγελίες της ήταν «100% αληθινές» και εξέφραζε την ικανοποίησή του που «βρήκε κάποια μορφή δικαιοσύνης».

Ο Χάουαρντ υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα δεν αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της Κάσι.

Από την πλευρά του, ο Σον «Diddy» Κομπς εξακολουθεί να αρνείται κάθε ισχυρισμό περί παραβατικής συμπεριφοράς.