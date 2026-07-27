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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, όταν τμήμα σκαλωσιάς από υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνόδευαν τον τυφώνα Noul, λίγο πριν το φαινόμενο πλήξει τις νότιες ακτές της Κίνας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την κατάρρευση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που η σκαλωσιά λυγίζει υπό την πίεση των ισχυρών ανέμων και καταρρέει πάνω σε γειτονικό κτίριο, ενώ συντρίμμια εκτοξεύονται στην περιοχή.

Ο τυφώνας Noul έφτασε στις ακτές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στις μεταφορές και μαζικές προληπτικές εκκενώσεις. Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, εκατοντάδες πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώθηκαν, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ανεστάλησαν προσωρινά πολλές δραστηριότητες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.