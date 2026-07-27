Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, όταν τμήμα σκαλωσιάς από υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνόδευαν τον τυφώνα Noul, λίγο πριν το φαινόμενο πλήξει τις νότιες ακτές της Κίνας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την κατάρρευση.

Typhoon Noul has caused a huge scaffold installation to collapse from the side of a high rise building on Cheung Sha Wan Road in Hong Kong. Miraculously, no injuries were reported in the incident.



The typhoon caused significant travel disruption in China when it arrived on… pic.twitter.com/C7nQJLwt0o — The B1M (@TheB1M) July 27, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που η σκαλωσιά λυγίζει υπό την πίεση των ισχυρών ανέμων και καταρρέει πάνω σε γειτονικό κτίριο, ενώ συντρίμμια εκτοξεύονται στην περιοχή.

Ο τυφώνας Noul έφτασε στις ακτές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στις μεταφορές και μαζικές προληπτικές εκκενώσεις. Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, εκατοντάδες πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώθηκαν, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ανεστάλησαν προσωρινά πολλές δραστηριότητες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.