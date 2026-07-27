Τουλάχιστον επτά εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ιρακινά μέσα ενημέρωσης και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Όπως αναφέρεται, μία από τις εκρήξεις σημειώθηκε κοντά στο αμερικανικό προξενείο.

Παράλληλα, το κρατικό ιρανικό πρακτορείο IRIB μετέδωσε ότι στόχος επίθεσης έγινε το κοίτασμα φυσικού αερίου Khor Mor, στο βόρειο Ιράκ, από το οποίο τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια μεγάλο μέρος της περιοχής.

Σύμφωνα με το IRIB, η επίθεση στο κοίτασμα, που βρίσκεται στην περιοχή της Σουλεϊμανίγια, στην Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν του Ιράκ, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, περίπου την ίδια χρονική στιγμή που αναφέρθηκαν οι εκρήξεις στην Ερμπίλ, η οποία βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά.

Pro-Iranian media outlets now saying that “radar facilities… [and] headquarters” are being targeted in a large wave of Iranian drone strikes against Kurdish positions in Northern Iraq. pic.twitter.com/F8yU5gj3bc — OSINTdefender (@sentdefender) July 27, 2026

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές που να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ή να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιστατικά.

Αναφορές από ιρακινά μέσα ενημέρωσης, τις οποίες αναμεταδίδει το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν (IRIB), κάνουν λόγο για κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην επαρχία Άνμπαρ, στο δυτικό Ιράκ.

Παράλληλα, το IRIB δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, καταγράφουν το drone να έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από τη συντριβή του σε συγκρότημα κατοικιών στην επαρχία Άνμπαρ.