Οι διαμεσολαβητές εκτιμούν ότι βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με Άραβα αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων που μίλησαν στους Times of Israel, η τελική απόφαση αναμένεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Τρίτη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εκπρόσωποι του Πακιστάν, της Αιγύπτου και του Κατάρ εργάζονται πάνω σε μια συμβιβαστική πρόταση που αποσκοπεί στην επίλυση των διαφωνιών σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το μνημόνιο της αναγνωρίζει συγκεκριμένο βαθμό ελέγχου στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απορρίπτει αυτή την ερμηνεία.

Η πρόταση των διαμεσολαβητών επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές των δύο πλευρών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη συνομιλιών στο πλαίσιο του μνημονίου, η προθεσμία των 60 ημερών του οποίου λήγει τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν, που βρίσκονται στις δύο πλευρές των Στενών του Ορμούζ, έχουν ήδη δώσει τη συγκατάθεσή τους στην πρόταση. Πλέον, απομένει η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να φέρεται να αναβάλλει την τελική απόφαση έως ότου ολοκληρωθεί η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι οι επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται, κάνοντας λόγο για συνομιλίες που, όπως είπε, εξελίσσονται σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η προσέγγιση απέναντι στο Ιράν δεν μπορεί να βασιστεί σε παραχωρήσεις, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών εξελίξεων.

«Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις. Πρέπει να τους νικήσεις και θα τους συντρίψουμε. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.