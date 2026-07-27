Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στην Αλβανία κλιμακώνεται μετά το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στο αλβανικό Κοινοβούλιο, όταν ο επικεφαλής και βουλευτής του κόμματος «Mundësia» (Κόμμα Ευκαιρίας), Αγκρόν Σεχάι, αποχώρησε από την αίθουσα έχοντας στην κατοχή του απόρρητο έγγραφο που σχετιζόταν με τη στρατιωτική συνεργασία Τιράνων και Ουάσιγκτον, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις υπαλλήλου της Βουλής να το επιστρέψει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό και ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα. Στις εικόνες διακρίνεται ο Σεχάι να κρατά το έγγραφο και να αποχωρεί βιαστικά από την αίθουσα, ενώ συνεργάτιδα του Κοινοβουλίου τον ακολουθεί τρέχοντας και του ζητά να σταματήσει.

Το επίμαχο έγγραφο αφορά τη συμφωνία βάσει της οποίας η Αλβανία πρόκειται να εξασφαλίσει δάνειο ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού. Επειδή περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες, οι βουλευτές είχαν ενημερωθεί ότι μπορούσαν να το εξετάσουν μόνο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αφού προηγουμένως υπέγραφαν σχετική δήλωση εμπιστευτικότητας.

Παρά τις σχετικές οδηγίες του προέδρου της Βουλής, Νίκο Πελέσι, για αυστηρή τήρηση των κανόνων διαχείρισης απόρρητου υλικού, ο Σεχάι φέρεται να πήρε το έγγραφο μαζί του, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Αίτημα αποβολής από το Κοινοβούλιο

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα κατέθεσε αίτημα για την αποβολή του αρχηγού του κόμματος της «Ευκαιρίας» από τις εργασίες του Κοινοβουλίου για διάστημα 60 ημερών.

Στο σχετικό αίτημα υποστηρίζεται ότι η ενέργειά του συνιστά «σοβαρή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση» του Κανονισμού της Βουλής, ενώ γίνεται λόγος και για κίνδυνο που αντιμετώπισε υπάλληλος του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική ομάδα των Σοσιαλιστών, η σύμβουλος που επιχείρησε να εμποδίσει τον Σεχάι και να ανακτήσει το έγγραφο τραυματίστηκε όταν έπεσε στις σκάλες. «Σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον βουλευτή και να ανακτήσει το έγγραφο, έπεσε από τις σκάλες και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο του αιτήματος.

Ζητούν παρέμβαση της Ειδικής Εισαγγελίας

Πέρα από την πειθαρχική διαδικασία, το κυβερνών κόμμα ζητά να διαβιβαστεί η υπόθεση στην Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση πέντε ποινικών αδικημάτων.

Οι κατηγορίες αφορούν:

παράνομη κατοχή ή υπεξαίρεση διαβαθμισμένων πληροφοριών,

κλοπή ή παράνομη ιδιοποίηση εγγράφου,

ληστεία λόγω χρήσης βίας ή απειλής,

παρεμπόδιση δημόσιου λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία κρατικών μυστικών και της εθνικής ασφάλειας.

Οι Σοσιαλιστές εκτιμούν ότι η εισαγγελική έρευνα θα πρέπει να εξετάσει εάν από την υπόθεση προέκυψε κίνδυνος διαρροής ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών.

Η επίθεση Ράμα και η απάντηση Σεχάι

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του αρχηγού της «Mundësia».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε «κλέφτη απόρρητων εγγράφων» και ζήτησε από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

«Αυτός ο τύπος που κλέβει ένα απόρρητο έγγραφο και το σκάει αποδεικνύει ότι η φαυλότητα έρχεται με την ψυχή», ανέφερε ο Ράμα στην ανάρτησή του, προσθέτοντας πως η υπάλληλος που επιχείρησε να ανακτήσει το έγγραφο «ευτυχώς γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς».

Από την πλευρά του, ο Αγκρόν Σεχάι απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι το έγγραφο επιστράφηκε κανονικά στο αλβανικό Κοινοβούλιο