Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε με έντονο τρόπο τη στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η πίεση που ασκείται έχει αποδώσει, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για διαπραγματεύσεις και για σημαντικά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Trump on Iran:



You can't bribe them. You gotta beat them.



And we are beating the hell out of them. pic.twitter.com/Bbf8QHjd6L — Clash Report (@clashreport) July 27, 2026

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν το ιρανικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων. Όπως υποστήριξε, η στάση αυτή ήταν που οδήγησε το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Trump on Iran:



There are friendly negotiations going on.



Iran is saying, "Please, please, no blockade." pic.twitter.com/KHcggFdf1D — Clash Report (@clashreport) July 27, 2026

«Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις. Πρέπει να τους νικήσεις. Και αυτή τη στιγμή τους συντρίβουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εγκατάσταση δοκιμών της General Motors στο Μίσιγκαν , υποστηρίζοντας ότι η αποφασιστική στάση της Ουάσινγκτον έφερε αποτελέσματα.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας πως «βρίσκονται σε εξέλιξη φιλικές διαπραγματεύσεις», ενώ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν εκλιπαρεί για την άρση της πίεσης, λέγοντας: «Σας παρακαλούμε, σας παρακαλούμε, όχι αποκλεισμός».

Αναφερόμενος στις αμερικανικές κυρώσεις και την ενεργειακή πίεση προς την Τεχεράνη, σημείωσε πως «οι τιμές των καυσίμων έπεσαν για λίγο. Στη συνέχεια όμως δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά και αναγκάστηκα να επιστρέψω. Τώρα συμπεριφέρονται ξανά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επαναφορά των μέτρων ανάγκασε το Ιράν να αλλάξει στάση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε την κατάσταση στο Ιράν με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι «τα ίδια που συνέβησαν στη Βενεζουέλα συμβαίνουν και στο Ιράν. Απλώς ο κόσμος δεν το βλέπει».

Trump:



The same thing that happened in Venezuela is happening in Iran.



People just don't see it. pic.twitter.com/GCfzCKLuR4 — Clash Report (@clashreport) July 27, 2026

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η επιλογή της σκληρής πολιτικής ήταν εκείνη που οδήγησε, όπως υποστήριξε, την Τεχεράνη να επιδιώξει συμφωνία, τονίζοντας πως το Ιράν άρχισε να συζητά για μια συμφωνία μόνο αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να κινηθούν με αποφασιστικότητα.