Σε νέες προκλητικές τοποθετήσεις προχώρησε η Άγκυρα, με τον Ομέρ Τσελίκ να εξαπολύει επίθεση κατά της Αθήνας, συνδυάζοντας συγκαλυμμένες αιχμές για τη μεταβολή των γεωπολιτικών συσχετισμών με ευθεία αμφισβήτηση των υφιστάμενων ορολογιών.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP επέλεξε να αποκαλέσει το Αιγαίο «Θάλασσα των Νήσων» και να βαφτίσει τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης ως «τουρκική», την ώρα που υποστήριξε ότι η απόφαση των ελληνικών αρχών για την αναστολή λειτουργίας οκτώ μειονοτικών δημοτικών σχολείων συνιστά μέτρο αφομοίωσης.

Μιλώντας από την Άγκυρα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP υποστήριξε ότι η μειονότητα την οποία χαρακτήρισε «τουρκική» υφίσταται αδικίες, σημειώνοντας πως με την απόφαση αυτή ο συνολικός αριθμός των σχολείων μειώθηκε σε 76.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη αυτή, ο Ομέρ Τσελίκ ανέφερε αυτούσια:

«Αποφάσισαν τώρα να κλείσουν 8 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην “τουρκική μειονότητα”. Δεν θεωρούμε καμία από αυτές τις αποφάσεις σωστή και τις απορρίπτουμε. Με αυτήν την απόφαση, ο αριθμός των δημοτικών σχολείων της μειονότητας έχει μειωθεί σε 76. Βλέπουμε ότι προσπαθούν να εμποδίσουν όσους θέλουν να εγγραφούν. Όταν ο πρόεδρός μας ήταν πρωθυπουργός, το είδαμε αυτό με τα ίδια μας τα μάτια όταν πήγαμε εκεί. Αυτό δεν είναι σωστό»

Στη συνέχεια, ο Τούρκος αξιωματούχος ενέπλεξε στις δηλώσεις του και τον Έλληνα πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για πιέσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα:

«Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης λέει: “Έχω κουραστεί από αυτές τις εντάσεις”. Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να συνεχίζονται επ’ αόριστον αυτές οι εντάσεις. Ειδικά το να κάνουμε κάτι τέτοιο στον τομέα της εκπαίδευσης, επιβάλλοντας συνεχώς πιέσεις αφομοίωσης στους “Τούρκους” της Δυτικής Θράκης, δεν είναι σωστό»

«Οι μεγάλες δυνάμεις σήμερα υπάρχουν, αύριο μπορεί να μην υπάρχουν»

Παράλληλα, ο Ομέρ Τσελίκ τοποθετήθηκε για το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, χρησιμοποιώντας τον όρο «Θάλασσα των Νήσων» για το Αιγαίο και υποστηρίζοντας ότι οι διεθνείς συσχετισμοί μεταβάλλονται:

«Οι μεγάλες δυνάμεις υπάρχουν σήμερα, αύριο μπορεί να μην υπάρχουν. Οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί υπάρχουν σήμερα, αύριο μπορεί να αλλάξουν. Οι ισορροπίες αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, όμως στο τέλος της ημέρας θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τη Θάλασσα των Νήσων (Αιγαίο) με την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι»

Ο εκπρόσωπος του AKP έκλεισε την παρέμβασή του αναφερόμενος στη διπλωματική οδό και την αλληλεγγύη σε περιόδους φυσικών καταστροφών:

«Όπως τρέχουμε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον σε περιόδους σεισμών, ας καθίσουμε στο τραπέζι της διπλωματίας με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας. Η Ελλάδα να μην δημιουργεί τετελεσμένα επί του πεδίου. Ας δημιουργήσουμε τη βούληση ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να επιλυθούν στο τραπέζι της διπλωματίας»