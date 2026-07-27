Η χρηματοδότηση για τον HIV μειώθηκε κατά 18% μέσα σε έναν χρόνο, προκαλώντας προειδοποιήσεις από τη UNAIDS (οργάνωση του ΟΗΕ για το AIDS) ότι η παγκόσμια μάχη κατά του ιού μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες και να υπάρξει κίνδυνος αναζωπύρωσης της επιδημίας.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του AIDS επισημαίνει πως η υποχώρηση των διαθέσιμων πόρων απειλεί την πρόοδο που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς οι νέες μολύνσεις και οι θάνατοι που σχετίζονται με το AIDS είχαν φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Η πτώση των κονδυλίων και ο ρόλος των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την έκθεση της UNAIDS, η παγκόσμια χρηματοδότηση για τον HIV περιορίστηκε στα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα τον μεγαλύτερο χρηματοδότη διεθνών προγραμμάτων κατά του HIV, καλύπτοντας περίπου το 75% των παγκόσμιων πόρων.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, δόθηκε εντολή για προσωρινή αναστολή των προγραμμάτων χρηματοδότησης που σχετίζονταν με τον HIV. Παρότι ορισμένες κρίσιμες δράσεις επανήλθαν λίγες ημέρες αργότερα, αρκετές παρεμβάσεις πρόληψης περιορίστηκαν.

«Η διεθνής κοινότητα έχει εισέλθει σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, η οποία απειλεί τις δεκαετίες δύσκολων κατακτήσεων απέναντι στον HIV», ανέφερε η UNAIDS στην έκθεσή της που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS στη Βραζιλία.

Ο οργανισμός υπογράμμισε επίσης:

«Χωρίς ανανεωμένη δέσμευση και δράση, ο κόσμος κινδυνεύει με αναζωπύρωση της επιδημίας του HIV».

Απομακρύνεται ο στόχος για τέλος του AIDS έως το 2030

Η έκθεση αναφέρει ότι ο στόχος για τον τερματισμό του AIDS έως το 2030 δεν βρίσκεται πλέον σε πορεία επίτευξης. Η μειωμένη χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με άλλες διεθνείς κρίσεις, όπως η επιδημία του Έμπολα, δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθηκαν από τον HIV την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η UNAIDS.

Παρά τη μείωση της διεθνούς βοήθειας, ορισμένες χώρες αύξησαν τις δικές τους δαπάνες για την αντιμετώπιση του ιού. Ωστόσο, η συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση μειώθηκε τελικά κατά 6%.

«Η σημερινή ευθραυστότητα της παγκόσμιας αντιμετώπισης του HIV θέτει αυτές τις κατακτήσεις σε κίνδυνο, εκτός εάν αποκατασταθεί η διεθνής αλληλεγγύη και αντιμετωπιστούν οι ανισότητες», σημειώνει η έκθεση.

Μεγαλύτερες απώλειες στην υποσαχάρια Αφρική

Οι επιπτώσεις της μείωσης των πόρων έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην υποσαχάρια Αφρική, περιοχή που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των νέων μολύνσεων παγκοσμίως.

Στοιχεία από το Καμερούν, τη Νιγηρία και τη Ζάμπια δείχνουν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που λαμβάνουν προληπτική αγωγή πριν από την έκθεση στον ιό, γνωστή ως PrEP, μειώθηκε περισσότερο από 50%.

Η UNAIDS επισημαίνει ότι οι περικοπές στη χρηματοδότηση επηρέασαν την πρόληψη, τις διαγνωστικές εξετάσεις και βασικές υπηρεσίες θεραπείας.

«Οι διαταραχές στη χρηματοδότηση για τον HIV επηρέασαν σοβαρά την πρόληψη, τις εξετάσεις και βασικά στοιχεία των προγραμμάτων θεραπείας, όπως τις υπηρεσίες που παρέχονται από κοινότητες και φτάνουν στους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από τον HIV», αναφέρει η έκθεση.