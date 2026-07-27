Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια για το ενδεχόμενο προμήθειας αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες που φέρουν το Ισραήλ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη εξοπλιστική συμφωνία των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς σχετικά με τη στάση του Τελ Αβίβ και το μέλλον του εξοπλιστικού προγράμματος, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε:

«Η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος. Κανείς δεν μπορεί να μου πει τι πρέπει να πουλήσουμε ή τι δεν πρέπει να πουλήσουμε.»

Το παρασκήνιο της αποβολής και η επιδίωξη της Άγκυρας

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου συνδέεται με τη συζήτηση για την επανένταξη της γείτονος χώρας στο πρόγραμμα κατασκευής και αγοράς των μαχητικών πέμπτης γενιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική πλευρά είχε αποπεμφθεί από το συγκεκριμένο εξοπλιστικό σχήμα μετά την απόφαση της Άγκυρας να αποκτήσει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400. Έκτοτε, η τουρκική ηγεσία διατηρεί ενεργό το αίτημα για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών.

Οι επαφές με τον Πούτιν και οι αναφορές Ζελένσκι

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε και για το ζήτημα της πιθανής εμπλοκής της Μόσχας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τεχεράνης, αναφέροντας ότι προτίθεται να θέσει το θέμα απευθείας στον Ρώσο πρόεδρο.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε συνέχεια των ισχυρισμών του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τους οποίους η Ουκρανία κατέγραψε ρωσική δορυφορική παρακολούθηση σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και κράτη του Κόλπου προς όφελος του Ιράν.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου εν πτήσει στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Θα ρωτήσω τον Πούτιν για αυτό. Θα το μάθουμε»