Το κοινοβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε τη συμφωνία για τη χορήγηση αμερικανικού δανείου ύψους 302 εκατ. δολαρίων, περίπου 265,5 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η συμφωνία συνάπτεται ανάμεσα στο αλβανικό υπουργείο Οικονομικών και την αμερικανική Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια, γνωστή ως DSCA, στο πλαίσιο του προγράμματος Εξωτερικής Στρατιωτικής Χρηματοδότησης των ΗΠΑ. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε αμυντικά προγράμματα και στην προμήθεια εξοπλισμού συμβατού με τα πρότυπα του NATO.

«Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις στην άμυνα, κυρίως στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Αλβανία απέναντι στο NATO», δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των κυβερνώντων Σοσιαλιστών, Ταουλάντ Μπάλα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορικό βήμα» για την ασφάλεια της Αλβανίας και τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τον εκσυγχρονισμό του στρατού.

Τέσσερα χρόνια για την επιλογή των προγραμμάτων

Η Αλβανία θα έχει στη διάθεσή της περίοδο 48 μηνών για να ενεργοποιήσει τη χρηματοδότηση και να επιλέξει τα προγράμματα στα οποία θα επενδυθούν τα χρήματα. Η αποπληρωμή του δανείου προβλέπεται να γίνει σε βάθος έως και 12 ετών.

Δεν έχουν δοθεί, πάντως, αναλυτικές πληροφορίες για τα οπλικά συστήματα ή τις υπηρεσίες που θα αποκτηθούν. Η χρηματοδότηση αναμένεται να διοχετευθεί σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προσδιορίσει το αλβανικό υπουργείο Άμυνας.

Η συμφωνία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των Τιράνων να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες. Η αλβανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι ο σχετικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στα 69,2 δισ. λεκ, περίπου 738 εκατ. ευρώ, ποσό σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με το 2020.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε γνωστοποιήσει η αλβανική κυβέρνηση στο Reuters, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες και οι επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια αναμένεται να φτάσουν το 2,6% του ΑΕΠ το 2026. Από αυτό το ποσοστό, το 2,2% αφορά τις βασικές αμυντικές ανάγκες και το 0,4% ευρύτερες δαπάνες ασφάλειας.

Ο νέος στόχος του NATO

Η αύξηση των δαπανών συνδέεται και με τη νέα δέσμευση των κρατών-μελών του NATO να διαθέτουν έως το 2035 το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα και την ασφάλεια.

Ο στόχος διαχωρίζεται σε τουλάχιστον 3,5% για τις βασικές στρατιωτικές ανάγκες και έως 1,5% για τομείς όπως η προστασία κρίσιμων υποδομών, η κυβερνοάμυνα, η πολιτική προστασία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.

Μποϊκοτάζ από την αντιπολίτευση

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με τις 74 ψήφους των βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, σε σύνολο 140 εδρών. Η αντιπολίτευση απείχε από την τελική ψηφοφορία, καταγγέλλοντας ότι η συμφωνία εισήχθη προς συζήτηση με ταχύτατες διαδικασίες και χωρίς επαρκή ενημέρωση.

Το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα ξεκαθάρισε ότι δεν διαφωνεί με την ουσία της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Στελέχη του κόμματος υποστήριξαν ότι οι βουλευτές παρέλαβαν το νομοσχέδιο λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση, ενώ για την πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας ζητήθηκε η υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας.

Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Μπελίντ Κελίτσι ανακοίνωσε ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ζητώντας να εξεταστεί η κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε.