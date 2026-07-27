Ως «εξαιρετικά ευαίσθητο» χαρακτήρισε το Κρεμλίνο το ζήτημα που έχει ανοίξει γύρω από το μέλλον των ρωσικών συστημάτων S-400 που έχει προμηθευτεί η Τουρκία, μετά τις πληροφορίες ότι η Άγκυρα εξετάζει την πώληση ή μεταβίβασή τους σε τρίτη χώρα.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου για τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι S-400 ενδέχεται να πωληθούν στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, επιβεβαίωσε όμως ότι υπάρχουν επαφές με την τουρκική πλευρά.

«Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα: το θέμα αυτό εμπίπτει σε έναν εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα. Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το ζήτημα και θα συνεχίσουμε αυτές τις επαφές», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η Μόσχα δεν ανοίγει τα χαρτιά της

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ρωτήθηκε αν η Άγκυρα έχει ζητήσει επίσημα άδεια από τη Μόσχα για πιθανή μεταβίβαση των S-400 σε άλλη χώρα και ποια θα ήταν η αντίδραση της Ρωσίας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Πεσκόφ δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις επιμέρους πληροφορίες, περιοριζόμενος να υπογραμμίσει τη στρατηγική σημασία του θέματος.

Η στάση αυτή δείχνει ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει την υπόθεση με προσοχή, καθώς οι S-400 δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό σύστημα, αλλά ένα από τα πιο ευαίσθητα πεδία της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας Ρωσίας–Τουρκίας.

Η πώληση και η πρόταση Ερντογάν

Η Τουρκία φέρεται να ζητά την έγκριση της Ρωσίας προκειμένου να μεταβιβάσει σε τρίτη χώρα τα συστήματα αεράμυνας που είχε αγοράσει από τη Μόσχα. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι επαφές ανάμεσα στο Κρεμλίνο και την Άγκυρα για το μέλλον των S-400 έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες.

Το θέμα φέρεται να τέθηκε και κατά την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Μόσχα, όπου συζητήθηκαν σενάρια πώλησης, μεταβίβασης ή ακόμη και επιστροφής των συστημάτων στη Ρωσία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά από πρόταση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επιστραφούν οι S-400 στη Ρωσία. Ωστόσο, Τούρκοι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της μυστικότητας των διαπραγματεύσεων, ανέφεραν ότι η ιδέα αυτή δεν φαίνεται να βρήκε ιδιαίτερη ανταπόκριση.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τη Μόσχα να αποφεύγει δημόσιες δεσμεύσεις και την Άγκυρα να αναζητά τρόπο διαχείρισης ενός οπλικού συστήματος που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης με τη Δύση.

Ένα σύστημα που παραμένει πολιτικό βάρος

Η αγορά των S-400 από την Τουρκία είχε προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις της Άγκυρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.

Η Ουάσινγκτον είχε αντιδράσει έντονα, θεωρώντας ότι η εγκατάσταση ρωσικού συστήματος αεράμυνας σε χώρα-μέλος της Συμμαχίας δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των δυτικών οπλικών συστημάτων.

Παρότι η Τουρκία είχε υπερασπιστεί την αγορά ως κυριαρχική της επιλογή, οι S-400 εξελίχθηκαν σε διπλωματικό και στρατηγικό αγκάθι.

Οι νέες πληροφορίες περί πιθανής πώλησης ή μεταβίβασής τους δείχνουν ότι η Άγκυρα αναζητά πλέον τρόπους να απεμπλακεί από ένα σύστημα που της πρόσφερε ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στη Ρωσία, αλλά ταυτόχρονα επιβάρυνε τη σχέση της με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Η τελική στάση της Μόσχας θα είναι καθοριστική, καθώς μια πιθανή μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα δύσκολα θα μπορούσε να προχωρήσει χωρίς ρωσική έγκριση.