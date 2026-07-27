Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που κατηγορούνται ότι μετέφεραν με φουσκωτό περίπου 2,6 τόνους κοκαΐνης, που υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τη Frontex, πραγματοποιήθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση στα ανοιχτά της Λισαβόνας με τη συνδρομή των πορτογαλικών, ισπανικών και ιταλικών αρχών, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών.

Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό ενός υπερταχέος φουσκωτού σκάφους τύπου «go fast», το οποίο έπλεε ανοιχτά των ακτών της Λισαβόνας. Το σκάφος ακινητοποιήθηκε από την πορτογαλική Policia Maritima, στο πλαίσιο της κοινής διεθνούς επιχείρησης, με την υποστήριξη του Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (M.A.O.C.-N) και της ιταλικής Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.).

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι, συγκεκριμένα δύο Ισπανοί, ένας υπήκοος του Γιβραλτάρ και ένας Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με τη Guardia di Finanza διέμενε στη Μάντοβα και είχε δηλωμένη κατοικία στην επαρχία της Μπρέσια.

Οι ιταλικές αρχές επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση του στόχου πραγματοποιήθηκε συνεχώς μέσω ειδικών εναέριων μέσων, εξοπλισμένων με προηγμένα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Τα αεροσκάφη είχαν αναπτυχθεί στην Ιβηρική Χερσόνησο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του σκάφους.