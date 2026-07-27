Μια εφιαλτική εμπειρία έζησε ο Νεοζηλανδός influencer και ψαράς Χένρι Γκιμπς, όταν δέχτηκε επίθεση από καρχαρία την ώρα που έκανε κατάδυση με μάσκα και αναπνευστήρα στα Φίτζι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει το δεξί του πόδι.

Ο Γκιμπς βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με φίλους του και έκανε ψαροντούφεκο, όταν ένας καρχαρίας άρχισε να κινείται νευρικά γύρω από την ομάδα και στη συνέχεια όρμησε πάνω του. Οι δύτες που βρίσκονταν στο σημείο κατάφεραν να τον τραβήξουν γρήγορα στο σκάφος και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο influencer υποβλήθηκε σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ χρειάστηκε να του τοποθετηθούν μοσχεύματα δέρματος στο δεξί πόδι. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, το άκρο του παραμένει πλήρως λειτουργικό και οι γιατροί εκτιμούν ότι μπορεί να αναρρώσει πλήρως.

«Ήξερα ότι ερχόταν για μένα»

Περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης, ο Γκιμπς ανέφερε ότι η ομάδα του καταδυόταν για περίπου μία με δύο ώρες κοντά σε ύφαλο, προτού μετακινηθεί σε καθαρότερα νερά αναζητώντας μεγαλύτερα ψάρια.

Όπως είπε, στην περιοχή κινούνταν αρκετοί γκρίζοι καρχαρίες των υφάλων, ωστόσο ένας από αυτούς παρέμενε κοντά στους δύτες περισσότερο από τους υπόλοιπους.

«Είναι πιθανό η αναταραχή από το σκάφος, οι ήχοι από τα ψαροντούφεκα και η δραστηριότητα στο νερό να έκαναν σταδιακά τον καρχαρία να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή να ενθουσιαστεί», εξήγησε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν θα μάθει ποτέ τι ακριβώς προκάλεσε την αλλαγή στη συμπεριφορά του ζώου.

«Κάποια στιγμή άρχισε να κάνει κλειστά ημικύκλια κάτω από εμάς, γινόταν όλο και πιο ταραγμένος και όρμησε ακόμη και προς το σκάφος. Κοιτάζοντας πίσω, αυτό θα έπρεπε να ήταν αρκετό για να σταματήσουμε την κατάδυση», ανέφερε.

Η επίθεση ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα.

«Ήξερα ότι ερχόταν για μένα. Απέφυγε το ψαροντούφεκο, πέρασε κάτω από το σώμα μου, άρπαξε το πίσω μέρος της γάμπας μου και άρχισε να περιστρέφεται», περιέγραψε.

«Δεν έχω κακία για τον καρχαρία»

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Γκιμπς ξεκαθάρισε ότι δεν κατηγορεί το ζώο για όσα συνέβησαν.

«Δεν έχω κακία για τον καρχαρία. Βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον και κυνηγούσε την τροφή του», έγραψε σε ανάρτησή του.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι υποτίμησε τον κίνδυνο, θεωρώντας ότι ένας καρχαρίας αυτού του μεγέθους δεν μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή.

«Οι περισσότερες εμπειρίες μου με καρχαρίες ήταν στη Νέα Ζηλανδία, όπου γενικά είναι λιγότερο επιθετικοί. Έκανα το λάθος να περιμένω ότι και αυτός ο καρχαρίας θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε.

Τα μαθήματα από την επίθεση

Μετά το περιστατικό, ο Γκιμπς υπογράμμισε ότι οι δύτες δεν πρέπει να αγνοούν οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά ενός καρχαρία.

Όπως ανέφερε, εάν το ζώο αρχίσει να κινείται νευρικά, απρόβλεπτα ή επιθετικά, η κατάδυση πρέπει να διακόπτεται άμεσα. Τόνισε επίσης ότι το μέγεθος ενός καρχαρία δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για την επικινδυνότητά του.

Ο influencer εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να δημοσιεύσει ολόκληρο το βίντεο της επίθεσης, επισημαίνοντας ότι οι εικόνες που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα σκληρές.

«Θέλω να μιλήσω περισσότερο για τη σημασία του κατάλληλου εξοπλισμού αντιμετώπισης τραυμάτων, για το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται και για το πόσο σημαντικό είναι να καταδύεσαι με ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύεσαι», ανέφερε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, την οικογένεια και τους φίλους του που τον στήριξαν, δηλώνοντας ευγνώμων για το γεγονός ότι όλα δείχνουν πως θα αναρρώσει πλήρως.