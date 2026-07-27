Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και Ουκρανία περνά σε νέα φάση, καθώς η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στην επίθεση με drone εναντίον πλοίου στην Κασπία Θάλασσα, το οποίο, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό με προορισμό τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η ουκρανική επιχείρηση είχε ως στόχο πλοία που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικές μεταφορές, ενώ έκανε και νέες καταγγελίες για τη συνεργασία Μόσχας και Τεχεράνης.

«Πετύχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα με πλήγματα μεγάλης εμβέλειας στην Κασπία Θάλασσα, μεταξύ των οποίων εναντίον πλοίων που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου με εμπλοκή του Ιράν, καθώς και εναντίον ενός πολεμικού πλοίου», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν μέσω δορυφόρων.

«Από τις αρχές Ιουλίου έχουμε καταγράψει έντονη ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του Κόλπου και αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκεί. Αυτές οι εικόνες καταλήγουν στη συνέχεια στο Ιράν. Υπάρχει σαφής συσχέτιση ανάμεσα στις δορυφορικές εικόνες που συλλέγει η Ρωσία και στα ιρανικά πλήγματα».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι οι πληροφορίες αυτές θα κοινοποιηθούν στους συμμάχους της Ουκρανίας.

Η αντίδραση της Τεχεράνης και το περιστατικό στην Κασπία

Η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματικής αποστολής στην Τεχεράνη, διαμαρτυρήθηκε επισήμως για την επίθεση και ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, το τελευταίο χτύπημα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ναυτικός και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

Η Κασπία Θάλασσα θεωρείται βασικός διάδρομος μεταφοράς στρατιωτικού υλικού μεταξύ Ιράν και Ρωσίας. Από τη συγκεκριμένη διαδρομή φέρεται να μεταφέρονται, μεταξύ άλλων, μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, τα οποία χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Νέες αναφορές για τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, το Κίεβο υποστηρίζει ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέα επιστράτευση μέσα στο φθινόπωρο και ότι προετοιμάζεται για ενίσχυση των δυνάμεών της με περίπου 30.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα, ενόψει πιθανής χειμερινής επιχείρησης.

Την ίδια περίοδο αναφέρθηκε και έκρηξη σε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο φέρεται να προσέκρουσε σε νάρκη αφού απομακρύνθηκε από τη διαδρομή που είχε εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή εντατικοποίηση των αμερικανικών επιχειρήσεων, δεν σημειώθηκαν νέες επιθέσεις το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με αναλυτές, η εξέλιξη αυτή μπορεί να συνδέεται είτε με προσπάθεια επανέναρξης διπλωματικών επαφών είτε με προσωρινές επιχειρησιακές δυσκολίες, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα συστημάτων αεράμυνας Patriot.