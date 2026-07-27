Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου στο Παρίσι, όταν 31χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις γυναίκες στη μέση του δρόμου, κοντά στην περιοχή Πορτ ντε Κλισί. Ανάμεσα στις τραυματίες φέρεται να βρίσκεται και μία έγκυος, ενώ μία από τις γυναίκες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο 31χρονος άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, συνελήφθη στο σημείο έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.

Ο άνδρας, που ήταν οπλισμένος με δύο μαχαίρια, ακινητοποιήθηκε από περαστικούς οι οποίοι παρενέβησαν μετά την βίαιη επίθεση, πριν συλληφθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 31χρονος καταγράφεται τη στιγμή που είναι πεσμένος στο έδαφος από τους πολίτες και ακούγεται να λέει στα γαλλικά: «Ο Αλλάχ με διέταξε να το κάνω».