Δραματικές στιγμές ζουν οι κάτοικοι της κεντρικής και νότιας Ιταλίας καθώς μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο ξέσπασε μια σειρά εξαιρετικά επικίνδυνων πυρκαγιών.

Στην περιοχή Γκαργκάνο της νότιας Ιταλίας, τουλάχιστον τριακόσιοι τουρίστες απομακρύνθηκαν από παραθαλάσσιο θέρετρο. Οι φλόγες πλησίαζαν όλο και περισσότερο σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα και οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των λουόμενων σε δημοτικά πολιτιστικά κέντρα και γυμναστήρια.

Η φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και λόγω του ισχυρού ανέμου το μέτωπο επεκτάθηκε σε πευκώνες και στην ευρύτερη παραθαλάσσια περιοχή του Πέσκιτσι, όπου βρίσκονται κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία.

Εξαιτίας των ισχυρών νοτιοδυτικών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών και των πυκνών καπνών, η πρόσβαση από το οδικό δίκτυο κατέστη εξαιρετικά επικίνδυνη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα σκάφη της Ακτοφυλακής. Οι διασώστες προσέγγισαν τις ακτές και παρέλαβαν τουρίστες και κατοίκους, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια μακριά από τα πύρινα μέτωπα. Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρέμειναν σε διαρκή επιφυλακή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφαλή εκκένωση των περιοχών που απειλούνταν από τις φλόγες.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στην περιφέρεια Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας.

Τουρίστες, μόνιμοι κάτοικοι και είκοσι ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται σε οίκο ευγηρίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά την περιοχή. Εξαιτίας της φωτιάς, έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας.