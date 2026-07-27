Η Τάμι Σλέιτον, η πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «1000-lb Sisters», συμπλήρωσε τα 40 της χρόνια, έχοντας διανύσει μια πορεία γεμάτη δραματικές ανατροπές. Μέσα σε μόλις έξι χρόνια, η ζωή της άλλαξε ριζικά, καθώς έφτασε κοντά στον θάνατο, έχασε περισσότερα από 225 κιλά, βίωσε την απώλεια του συζύγου της και κατάφερε να βρει ξανά την αγάπη. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, μοιράζεται δημόσια την προσωπική της διαδρομή για να δείξει σε άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες ότι δεν είναι μόνοι και ότι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η μάχη με την παχυσαρκία

Όταν το «1000-lb Sisters» έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2020, η Τάμι ζύγιζε περίπου 605 λίβρες (περίπου 275 κιλά), ενώ η μικρότερη αδελφή της, Έιμι, περίπου 400 λίβρες (181 κιλά). Η ίδια είχε εξηγήσει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με το βάρος της ήδη από την παιδική ηλικία, μεγαλώνοντας στο Κεντάκι μαζί με τη μητέρα της, Ντάρλιν, και τα αδέλφια της, Κρις, Μίστι και Αμάντα.

Η Τάμι περιέγραψε τα παιδικά της χρόνια ως ιδιαίτερα δύσκολα, σημειώνοντας ότι η οικογένεια ζούσε σε συνθήκες φτώχειας, με τη μητέρα της να εργάζεται σε τρεις δουλειές για να συντηρήσει τα πέντε παιδιά. Όπως ανέφερε, η ίδια και τα αδέλφια της μεγάλωσαν χωρίς ιδιαίτερη αγάπη και στοργή, ενώ θυμάται πως δεχόταν συνεχώς προσβολές τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στο σχολείο, όπου γινόταν στόχος εκφοβισμού λόγω του βάρους της. Μετά τον θάνατο της γιαγιάς της, το φαγητό έγινε η μοναδική της παρηγοριά και, μέχρι την ηλικία των 20 ετών, το βάρος της είχε φτάσει περίπου τις 500 λίβρες (227 κιλά).

Οι δύο αδελφές απέκτησαν δημοσιότητα μέσα από βίντεο που δημοσίευαν για τη μάχη τους με την παχυσαρκία, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία της τηλεοπτικής σειράς. Ωστόσο, ενώ η Έιμι έχασε σημαντικό βάρος στις πρώτες σεζόν, η Τάμι ακολούθησε αντίθετη πορεία. Μέχρι το τέλος της δεύτερης σεζόν είχε φτάσει τις 665 λίβρες (302 κιλά), ενώ η κατάθλιψή της την οδήγησε στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τη διασκέδαση, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά της, η οποία έφτασε ακόμη και να συζητά τις λεπτομέρειες της κηδείας της.

Η στιγμή που βρέθηκε μια ανάσα από τον θάνατο

Το κρισιμότερο σημείο στη ζωή της ήρθε τον Νοέμβριο του 2021, όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα και χρειάστηκε μηχανική υποστήριξη της ζωής. Παράλληλα, έπασχε από σύνδρομο υποαερισμού λόγω παχυσαρκίας, μια κατάσταση κατά την οποία η αναπνοή γίνεται υπερβολικά αργή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα και να μειώνεται το οξυγόνο στο αίμα.

Η αδελφή της, Έιμι, είχε περιγράψει εκείνες τις στιγμές ως ιδιαίτερα δραματικές, λέγοντας πως οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι οι πνεύμονες της Τάμι είχαν ουσιαστικά σταματήσει να λειτουργούν και πως το σώμα της κατέρρεε. Η ίδια παρέμεινε τρεις εβδομάδες σε μηχανική υποστήριξη και τελικά επέζησε, αφού οι γιατροί τοποθέτησαν σωλήνα στο στήθος της για να μπορεί να αναπνέει. Τότε το βάρος της είχε φτάσει τις 717 λίβρες (325 κιλά), γεγονός που την ώθησε να επιστρέψει σε κέντρο αποκατάστασης για την αντιμετώπιση της εξάρτησής της από το φαγητό.

Η εντυπωσιακή απώλεια βάρους και η επέμβαση

Η απόφασή της απέδωσε καρπούς. Σύμφωνα με τον αδελφό της, Κρις, έχασε 115 λίβρες (52 κιλά) κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο κέντρο αποκατάστασης. Φίλη της αποκάλυψε επίσης ότι αύξησε σημαντικά τη φυσική της δραστηριότητα, ενώ διέκοψε το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ. Όταν δημοσίευσε φωτογραφία της από το κέντρο αποκατάστασης τον Μάρτιο του 2022, οι θαυμαστές της παρατήρησαν αμέσως τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της.

Τρεις μήνες αργότερα είχε πλέον χάσει αρκετό βάρος ώστε να υποβληθεί σε βαριατρική επέμβαση. Τη στιγμή του χειρουργείου ζύγιζε 534 λίβρες (242 κιλά), έχοντας χάσει συνολικά 180 λίβρες (82 κιλά) από τότε που εισήχθη στο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ο γάμος με τον Κάλεμπ Γουίλινγχαμ και η τραγική απώλειά του

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο κέντρο αποκατάστασης γνώρισε τον Κάλεμπ Γουίλινγχαμ, επίσης ασθενή. Εκείνος της έκανε πρόταση γάμου τον Οκτώβριο του 2022 στον χώρο στάθμευσης του θεραπευτικού κέντρου και δύο μήνες αργότερα παντρεύτηκαν σε μια μικρή τελετή με την παρουσία συγγενών και φίλων. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους ανέφεραν ότι οι κοινές εμπειρίες από τη μάχη με την παχυσαρκία τούς έφεραν πολύ κοντά.

Ωστόσο, το 2023 δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, καθώς ο Κάλεμπ φερόταν να μην ακολουθούσε πλέον το πρόγραμμα διατροφής του και είχε πάρει ξανά βάρος. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο Κάλεμπ πέθανε σε ηλικία 40 ετών από άγνωστη αιτία, μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους. Η Τάμι τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον επειδή της έδειξε την αληθινή αγάπη και ευτυχία. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Κεντάκι και καταγράφηκε από τις κάμερες της εκπομπής, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η ίδια ενοχλήθηκε επειδή οι παραγωγοί επιχείρησαν να δημιουργήσουν δραματικό κλίμα κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η επέμβαση αφαίρεσης περίσσιου δέρματος

Όπως αναφέρει η Daily Mail μετά τη θεαματική απώλεια βάρους, η Τάμι βρέθηκε αντιμέτωπη με την περίσσεια δέρματος, η οποία της προκαλούσε ερεθισμούς, μολύνσεις και δυσκολία στην κίνηση. Η ίδια εξέφραζε εδώ και καιρό την επιθυμία να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσής του και το 2025 εγκρίθηκε τελικά για το πολύωρο χειρουργείο. Όπως δήλωσε, ύστερα από έξι χρόνια και περισσότερες από 500 λίβρες (227 κιλά) απώλειας βάρους, ένιωσε συγκλονισμένη από τη χαρά της όταν έμαθε ότι μπορούσε πλέον να προχωρήσει στην επέμβαση.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Πίτσμπουργκ από τον πλαστικό χειρουργό, δρα Τζ. Πίτερ Ρούμπιν, στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Πίτσμπουργκ. Η Τάμι παραδέχθηκε ότι ήταν περισσότερο αγχωμένη ακόμη και από τη βαριατρική επέμβαση, καθώς φοβόταν πώς θα ένιωθε βλέποντας το σώμα της μετά την αφαίρεση του δέρματος. Στις 18 Ιανουαρίου οι γιατροί αφαίρεσαν περισσότερες από 15 λίβρες (6,8 κιλά) περίσσιου δέρματος από το πηγούνι, τα χέρια και το κάτω μέρος της κοιλιάς της. Μετά το χειρουργείο, τα αδέλφια της εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη θεαματική μεταμόρφωσή της, ενώ η ίδια παραδέχθηκε ότι χρειαζόταν χρόνο για να συνηθίσει τη νέα της εικόνα.

Η νέα σχέση και ο αρραβώνας

Την ίδια χρονιά, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Κάλεμπ, η Τάμι αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε νέα σχέση. Μιλώντας στην εκπομπή, ανέφερε πως για αρκετούς μήνες έβγαινε με μια γυναίκα, χωρίς να το έχει αποκαλύψει ακόμη στην οικογένειά της, καθώς φοβόταν τις αντιδράσεις τους. Η ίδια υπενθύμισε ότι πριν από μερικά χρόνια είχε δηλώσει πως είναι πανσεξουαλική, όμως μετά τον θάνατο του συζύγου της δεν επιθυμούσε πλέον να έχει σχέση με άνδρες.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η σύντροφός της είναι η Αντρέα Ντάλτον, την οποία γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Δύο μήνες αργότερα ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους και ότι είχαν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν τον γάμο τους. Μάλιστα, οι δύο γυναίκες ζήτησαν από τους θαυμαστές τους στο TikTok ιδέες για την τελετή, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια πρωτότυπη πρόταση με θέμα την ομάδα μπάσκετ Kentucky Wildcats. Μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινώσει την ημερομηνία του γάμου τους, ωστόσο όλα δείχνουν ότι σκοπεύουν να επιλέξουν μια ιδιαίτερη θεματική για τη μεγάλη ημέρα.