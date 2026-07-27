Οι ελπίδες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με μια πιθανή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενισχύονται, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν διακοπεί για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από 13 διαδοχικές ημέρες αεροπορικών πληγμάτων και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προηγουμένως απειλήσει με «μαζική επίθεση».

Παρά τις προηγούμενες απειλές για επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας, τις τελευταίες δύο ημέρες επικρατεί ηρεμία τόσο από την πλευρά της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) όσο και από τις ιρανικές δυνάμεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος της παύσης των επιχειρήσεων.

Οι ΗΠΑ δίνουν «χώρο» στις συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Μάικ Γουόλτζ, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.

«Δίνει στις συνομιλίες λίγο χώρο, τους επιτρέπει να εξελιχθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ομάν, το Ιράν και άλλοι διαπραγματευτές συμμετείχαν σε επαφές όλων των επιπέδων τις τελευταίες εβδομάδες και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, από την ανώτατη πολιτική ηγεσία έως και το τεχνικό επίπεδο.

Παράλληλα, ο Μάικ Γουόλτζ απέρριψε δημοσιεύματα των New York Times και Axios, τα οποία επικαλούμενα ανώνυμους αξιωματούχους υποστήριξαν ότι η παύση των επιθέσεων οφείλεται στη μείωση των αποθεμάτων αμερικανικών αναχαιτιστικών πυραύλων.

Το Ιράν σταματά επίσης τις επιχειρήσεις

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι, από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις επιθέσεις τους, το ίδιο έπραξε και η Τεχεράνη.

Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι «αν οι επιθέσεις σταματήσουν, το Ιράν θα διακόψει επίσης τις επιχειρήσεις του. Το μήνυμα αυτό έχει ήδη διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τις προηγούμενες ημέρες, οι αντεπιθέσεις της Τεχεράνης είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον τριών Αμερικανών στρατιωτικών σε βάση στην Ιορδανία και ενός ακόμη στο Ιράκ.

Το υπόβαθρο των διαπραγματεύσεων

Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον εντός του χρονικού πλαισίου που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο, όταν Τεχεράνη και Ουάσινγκτον υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης με στόχο τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μέσα σε 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν κοινής συναίνεσης. Στην πράξη, επρόκειτο για μια ενδιάμεση συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, παραμένει αμφισβητούμενο εάν η συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει, καθώς τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν δηλώσει ότι δεν εφαρμόζεται πλέον, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για παραβίασή της.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι εξαπέλυσαν τα πλήγματα νωρίτερα αυτόν τον μήνα ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν έχει δώσει οδηγίες σε όλα τα πλοία να ακολουθούν τη δική του προτεινόμενη «ασφαλή διαδρομή» μέσω των Στενών του Ορμούζ, η οποία τα φέρνει πολύ πιο κοντά στις ιρανικές ακτές και χαρακτηρίζει τμήμα των χωρικών υδάτων του Ομάν ως «ζώνη περιορισμένης πρόσβασης», υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είναι εκτεταμένα ναρκοθετημένη.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις

Μεταξύ των βασικών εξελίξεων στον πόλεμο Ιράν – ΗΠΑ περιλαμβάνονται η έκρηξη πετρελαιοφόρου που, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να υπάρχει άμεση επίσημη τοποθέτηση από τις ιρανικές αρχές.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ακόμη ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός και να τραυματιστεί ένας ακόμη, κατηγορώντας το Κίεβο ότι επιδιώκει να επεκτείνει τον δικό του πόλεμο με τη Ρωσία.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, με τους δύο ηγέτες να αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη.