Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι σκοπεύει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το προσεχές φθινόπωρο, παρά τις προηγούμενες απειλές του δημάρχου της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, ότι θα επιδίωκε τη σύλληψή του.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ανασκεύασε την περασμένη εβδομάδα τη συγκεκριμένη θέση, αναγνωρίζοντας ότι δεν διαθέτει τη νομική εξουσία να προχωρήσει στη σύλληψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου βάσει του εντάλματος που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το ανώτατο διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν ανησυχεί για τις προηγούμενες δηλώσεις του δημάρχου, κατηγορώντας τον ότι «υποκινεί το μίσος».

«Υποτίθεται ότι είναι δήμαρχος όλων των κατοίκων της Νέας Υόρκης, Εβραίων, Χριστιανών, Μουσουλμάνων, όλων, αλλά προσπαθεί να στρέψει τη μία ομάδα εναντίον της άλλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στις επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στις δύο επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, όταν ύποπτος τραυμάτισε έναν Εβραίο και έναν Ασιάτη άνδρα, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φέρεται να φώναζε τη φράση «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια των επιθέσεων και έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα μίσους σε βάρος και των δύο θυμάτων.

Και οι δύο άνδρες επέζησαν των επιθέσεων, οι οποίες προκάλεσαν την καταδίκη τόσο της εβραϊκής όσο και της ασιατοαμερικανικής κοινότητας της πόλης.

Μετά τα περιστατικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης «φοβούνται αυτή τη στιγμή».

Μέχρι στιγμής, το γραφείο του δημάρχου δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του BBC για σχολιασμό.

Η στάση του Μαμντάνι και το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, είχε αναδείξει την αντίθεσή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα σε βασικό στοιχείο της προεκλογικής του εκστρατείας την περασμένη χρονιά. Σε ομιλία του την προηγούμενη εβδομάδα χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου».

Στο πλαίσιο της προεκλογικής του δέσμευσης είχε υποσχεθεί ότι θα εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το 2024 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, με το οποίο κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ αρνείται ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «ψευδείς».

Το υπόβαθρο του πολέμου στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εισήλθε στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν.

Έκτοτε, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, ανάμεσά τους περισσότερορα από 21.000 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από σχετική ερώτηση των New York Times για την προεκλογική του δέσμευση να συλλάβει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ζόχραν Μαμντάνι δήλωσε ότι η δημοτική αρχή εξέτασε το νομικό πλαίσιο και διαπίστωσε πως «δεν διαθέτουμε την ανεξάρτητη νομική εξουσία για να εκτελέσουμε αυτό το ένταλμα».

Παράλληλα, κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να προχωρήσει στη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη».