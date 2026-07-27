Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει συχνά παρουσιάσει την απρόβλεπτη στάση του ως πλεονέκτημα, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κρατά σε αβεβαιότητα τόσο τους συμμάχους όσο και τους αντιπάλους των ΗΠΑ.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν πόλεμο από τον οποίο δυσκολεύεται να βρει διέξοδο, ενώ η σύγκρουση έχει αρχίσει να καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της προεδρίας του.

Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει την αποφασιστική χρήση στρατιωτικής ισχύος ως βασικό εργαλείο της πολιτικής του. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, η απόφαση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και η επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αποτελούσαν αποδείξεις ότι ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει σε ενέργειες που προηγούμενοι πρόεδροι θα δίσταζαν να αναλάβουν.

Σε δηλώσεις του στους New York Times, είχε αναφέρει ότι ο μόνος περιορισμός του ήταν «η δική μου ηθική».

Όμως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο περίπλοκη. Όταν ξεκίνησε τις πλήρους κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ είχε θέσει ως στόχους τον γρήγορο τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την ανατροπή της κυβέρνησης της χώρας.

Πέντε μήνες αργότερα, οι στόχοι αυτοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτοι.

Οι στόχοι που δεν επιτεύχθηκαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που αρχικά πίστευε ότι η υπεροχή της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος θα του επέτρεπε να εφαρμόσει στο Ιράν αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «μοντέλο της Βενεζουέλας» -μια αλλαγή κυβέρνησης σε μια χώρα πιο πρόθυμη να δεχθεί τον αμερικανικό έλεγχο- εμφανίζεται πλέον πιο επιφυλακτικός απέναντι σε νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκτιμούν ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι λιγότερο πιθανό να έχει το ίδιο αποτέλεσμα στην περίπτωση της Τεχεράνης.

Παράλληλα, ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να ελέγξει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου ούτε τις επιπτώσεις της στις χρηματιστηριακές αγορές. Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, η οποία είχε σχεδόν διακοπεί και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε για λίγες μόνο εβδομάδες, έχει πλέον επιστρέψει σε πολύ περιορισμένα επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα, ανάμεσα στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, βρίσκεται υπό απειλή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει να καταλάβει το νησί Χαργκ, από όπου το Ιράν μεταφέρει πετρέλαιο, ή να προχωρήσει στην κατάσχεση υπόγειων αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ωστόσο, έχει δηλώσει δημόσια ότι γνωρίζει πως δεν υπάρχει διάθεση για την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον του, οι περιορισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει έντονη απογοήτευση στον Τραμπ και έχουν συμβάλει σε μια ακόμη πιο απρόβλεπτη στάση του.

Η πίεση στο εσωτερικό και οι διεθνείς ανατροπές

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υπέγραψε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την παροχή πολιτικής πυρηνικής ενέργειας στο βασίλειο. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, ο Τραμπ υπονόμευσε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι αυτή θα ακυρωνόταν εάν η Σαουδική Αραβία δεν εντασσόταν στις Συμφωνίες του Αβραάμ και δεν αναγνώριζε το Ισραήλ.

Ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης με μακρά εμπειρία στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι ο Τραμπ «αποξένωσε ξανά τους Σαουδάραβες, ικανοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε στο Ιράν ισχυρά επιχειρήματα για το γιατί οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ είναι μια μάταιη προσπάθεια, καταδικασμένη να προδοθεί».

Την επόμενη ημέρα, δήλωσε ότι η «αρχική συμφωνία» για τη γέφυρα Gordie Howe International Bridge, ένα διασυνοριακό έργο ύψους 4,5 δισ. δολαρίων που πήρε το όνομά του από τον θρυλικό αστέρα του χόκεϊ, ο οποίος είναι αγαπητός και στις δύο πλευρές των συνόρων με τον Καναδά, είχε πλέον καταρρεύσει. Παράλληλα, επέβαλε δασμούς 50% σε μια σειρά καναδικών προϊόντων, σε μια κίνηση που φάνηκε να αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας ΗΠΑ – Μεξικού – Καναδά (USMCA), την οποία ο ίδιος είχε διαπραγματευτεί κατά την πρώτη του θητεία και τώρα επιδιώκει να καταργήσει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Καναδάς απέσυρε τις προσκλήσεις προς Αμερικανούς αξιωματούχους για τις τελετές που θα σηματοδοτούσαν την ολοκλήρωση της γέφυρας, η οποία αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία τη Δευτέρα.

Η πρακτική του Τραμπ να αλλάζει ή να ακυρώνει συμφωνίες όταν είναι δυσαρεστημένος επεκτάθηκε και στην εσωτερική ατζέντα των Ρεπουμπλικανών. Τα μέλη του κόμματος είχαν ήδη ετοιμάσει την τελετή στο Καπιτώλιο για την υπογραφή ενός σημαντικού νομοσχεδίου για τη στέγαση -μιας σπάνιας διακομματικής συμφωνίας που είχε στηρίξει και ο Λευκός Οίκος- όμως ο Τραμπ αιφνιδίασε τους πάντες, αρνούμενος τελικά να το υπογράψει. Ο ίδιος δήλωσε ότι προτεραιότητά του ήταν ο νόμος SAVE America Act, που στόχευε σε αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία, αλλά δεν είχε αρκετή στήριξη από τους Ρεπουμπλικανούς.

Η τελετή τελικά ακυρώθηκε. Το νομοσχέδιο έγινε νόμος χωρίς την υπογραφή του Τραμπ, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ψήφισή του ως πολιτική επιτυχία για τη μείωση του κόστους στέγασης των νέων ιδιοκτητών.

Δεν συνδέονται όλες οι απογοητεύσεις του Τραμπ με τον πόλεμο, όμως μεγάλο μέρος της δυσαρέσκειάς του φαίνεται να πηγάζει από τη σύγκρουση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο πόλεμος έχει γίνει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ, καθώς μόλις το 29% των Αμερικανών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Washington Post και της Ipsos δήλωσαν ότι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος διαχειρίζεται την κατάσταση

Η πίεση είναι εμφανής, καθώς ο Τραμπ επιμένει ότι θα σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «με κάθε κόστος», ενώ αρκετοί από τους πολιτικούς του συμμάχους στο εσωτερικό ζητούν τον τερματισμό της σύγκρουσης.