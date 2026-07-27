Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, ανήγγειλε χθες Κυριακή ότι θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα, νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, και με τη Νικαράγουα του αυταρχικού προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα και της συμπροέδρου και συζύγου του Ροσάριο Μουρίγιο μόλις αναλάβει την εξουσία, κάτι που είναι προγραμματισμένο να γίνει την 7η Αυγούστου.

«Στην κυβέρνησή μου, δεν θα έχουμε καμία σχέση με τυραννίες», ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο 47χρονος πολιτικός της λεγόμενης σκληρής δεξιάς.

Ανήγγειλε το κλείσιμο 15 προξενείων και 14 πρεσβειών, διευκρινίζοντας πως το μέτρο δεν συνεπάγεται τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων παρά με δύο κράτη: «την Κούβα και τη Νικαράγουα».