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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρών χθες Κυριακή στο κέντρο του Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενώ άλλοι τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου παιδιού, τραυματίστηκαν, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης και νοσοκομείο.

Η δήμαρχος του Σιάτλ, η Κέιτι Γουίλσον, έκανε από την πλευρά της γνωστό πως τέθηκε υπό κράτηση ύποπτος.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους αστυνομικούς του Σιάτλ που επενέβησαν επιτόπου και έθεσαν ύποπτο υπό κράτηση», ανέφερε η δήμαρχος Γουίλσον σε ανακοίνωσή της.

Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου Χάρμπορβιου, η Σούζαν Γκρεγκ, ανέφερε πως το προσωπικό προσέφερε φροντίδες σε τέσσερις ασθενείς: ένα παιδί, 39χρονη, 23χρονο και γυναίκα που δεν είναι σαφής η ηλικία της και διακομίστηκε στο τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων.

«Δεν γνώριζαν με βεβαιότητα αν ο δράστης ήταν ένας ή εάν υπήρχαν περισσότεροι», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι η αστυνομία βρίσκεται στη διαδικασία εξιχνίασης της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

«Βρισκόμασταν δίπλα του όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις αναζητώντας ασφαλές σημείο.

Η Φέιθ Άντια Χάντερ ανέφερε ότι βρισκόταν μαζί με φίλους της κοντά σε πάγκο με κρέπες όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

«Βρισκόμασταν ακριβώς δίπλα του όταν άρχισε, οπότε τρέξαμε», δήλωσε. Η ίδια και άλλοι επισκέπτες βρήκαν καταφύγιο στο κοντινό Παιδικό Μουσείο του Σιάτλ.

Το Bite of Seattle διοργανώνεται από το 1982 και προσελκύει περίπου 350.000 επισκέπτες κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του.