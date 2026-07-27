Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρών χθες Κυριακή στο κέντρο του Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενώ άλλοι τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου παιδιού, τραυματίστηκαν, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης και νοσοκομείο.

Η δήμαρχος του Σιάτλ, η Κέιτι Γουίλσον, έκανε από την πλευρά της γνωστό πως τέθηκε υπό κράτηση ύποπτος.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους αστυνομικούς του Σιάτλ που επενέβησαν επιτόπου και έθεσαν ύποπτο υπό κράτηση», ανέφερε η δήμαρχος Γουίλσον σε ανακοίνωσή της.

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου Χάρμπορβιου, η Σούζαν Γκρεγκ, ανέφερε πως το προσωπικό προσέφερε φροντίδες σε τέσσερις ασθενείς: ένα παιδί, 39χρονη, 23χρονο και γυναίκα που δεν είναι σαφής η ηλικία της και διακομίστηκε στο τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων.

«Δεν γνώριζαν με βεβαιότητα αν ο δράστης ήταν ένας ή εάν υπήρχαν περισσότεροι», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι η αστυνομία βρίσκεται στη διαδικασία εξιχνίασης της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

BREAKING: Multiple people have been shot at Seattle Center in Washington state. pic.twitter.com/ZW64MgojyI — Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026

🚨Eyewitnesses say it was a chaotic scene after the mass casualty shooting at #Seattle Centre.https://t.co/BgLiDSKVRM pic.twitter.com/CamLirjhldpic.twitter.com/AAZSamyC2k #Seattle_Center, at the annual Bite of Seattle, at least 6 people shot, not known their status. Happened… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 27, 2026

«Βρισκόμασταν δίπλα του όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις αναζητώντας ασφαλές σημείο.

Η Φέιθ Άντια Χάντερ ανέφερε ότι βρισκόταν μαζί με φίλους της κοντά σε πάγκο με κρέπες όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

«Βρισκόμασταν ακριβώς δίπλα του όταν άρχισε, οπότε τρέξαμε», δήλωσε. Η ίδια και άλλοι επισκέπτες βρήκαν καταφύγιο στο κοντινό Παιδικό Μουσείο του Σιάτλ.

Το Bite of Seattle διοργανώνεται από το 1982 και προσελκύει περίπου 350.000 επισκέπτες κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του.