Σε νέο διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Ρωσία εξελίσσεται η υπόθεση των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων του ρουμανικού εναέριου χώρου από drones. Η κυβέρνηση του Βουκουρεστίου ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από την κατάρριψη και τρίτου drone μέσα σε διάστημα τριών ημερών.

Η τελευταία κατάρριψη σημειώθηκε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, όταν μαχητικό F-16 της ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχαίτισε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον εθνικό εναέριο χώρο. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρούτα.

«Παραβιάζεται εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ»

Η υπουργός Εξωτερικών Οάνα Τόιου ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της ότι ο Ρώσος πρεσβευτής κλήθηκε για εξηγήσεις εξαιτίας των επανειλημμένων παραβιάσεων.

Ο πρόεδρος της χώρας, Νικουσόρ Νταν, επικαλούμενος τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, δήλωσε ότι το drone που καταρρίφθηκε την Παρασκευή ήταν τύπου Shahed, μοντέλο που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Οι έρευνες για τα δύο επόμενα περιστατικά συνεχίζονται.

Σε δήλωσή του τόνισε:

«Είναι απαράδεκτο η Ρωσική Ομοσπονδία να συνεχίζει να παραβιάζει τον ρουμανικό εναέριο χώρο, ο οποίος είναι επίσης εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, ο συνταγματάρχης Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του SHAPE, ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως και το drone που καταρρίφθηκε σήμερα «φαίνεται να είναι ρωσικής προέλευσης».

Ενισχύεται η αντιαεροπορική άμυνα της Ρουμανίας

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρουμανία, όπως και άλλες χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, επενδύει στην ενίσχυση της αεράμυνάς της.

Στα τέλη Ιουνίου εντάχθηκε στο οπλοστάσιο των ρουμανικών Ενόπλων Δυνάμεων το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αντιμετώπισης drones MEROPS, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και την αναχαίτιση μικρών στόχων που πετούν σε χαμηλό ύψος.

Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας έχουν πολλαπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Τον Μάιο, ένα drone συνετρίβη σε πολυκατοικία, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενώ το 2025 το ρουμανικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέρχονται παράνομα στον εναέριο χώρο της χώρας.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει την Παρασκευή:

«Η ενίσχυση της άμυνας και της αποτρεπτικής μας ικανότητας κατά μήκος των ανατολικών συνόρων μας παραμένει απόλυτη προτεραιότητα».