Σοβαρή αναστάτωση επικράτησε την Κυριακή στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, καθώς διακοπή στην παροχή νερού άφησε χωρίς τρεχούμενο νερό και τους δύο τερματικούς σταθμούς, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου και ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η βλάβη προκλήθηκε από διακοπή ηλεκτροδότησης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της εταιρείας SES Water. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της πίεσης και την προσωρινή διακοπή της υδροδότησης σε περιοχές του Σάρρεϊ, του Δυτικού Σάσεξ, του Κεντ και του νότιου Λονδίνου, επηρεάζοντας και το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας.

Οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις στις βασικές υποδομές. Οι τουαλέτες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε πρόσβαση σε πόσιμο τρεχούμενο νερό, ενώ αρκετά καφέ και εστιατόρια ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν το κοινό με ζεστά ροφήματα ή φαγητό.

Ως μοναδική διαθέσιμη επιλογή παρέμειναν τα έτοιμα γεύματα, όπως σάντουιτς, με αρκετούς ταξιδιώτες να καταγγέλλουν ότι δεν μπορούσαν ούτε να πλύνουν τα χέρια τους.

Gatwick Airport suffers major water outage with people unable to flush toilets



Read more ⬇️https://t.co/9OChn2da1n — Sky News (@SkyNews) July 26, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του αεροδρομίου ανέφερε ότι το τοπικό πρόβλημα στην υδροδότηση εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές διαταραχές, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε παροχή νερού σε κανέναν από τους δύο τερματικούς σταθμούς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το προσωπικό βρίσκεται σε ετοιμότητα για να υποστηρίξει τους επιβάτες, ενώ ορισμένοι χώροι εστίασης παρέμειναν ανοιχτοί, προσφέροντας επιπλέον θέσεις καθήμενων. Η διοίκηση ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και διαβεβαίωσε ότι συνεργάζεται στενά με την SES Water για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της υδροδότησης.

A local water supply issue is continuing to cause disruption. There is currently no water supply in either terminal.



Our staff are on hand to support passengers and provide assistance where needed, some restaurant partners have opened to provide additional seating.



We apologise… pic.twitter.com/B5UZHB1680 — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) July 26, 2026

Την ίδια ώρα, δεκάδες επιβάτες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για ελλιπή ενημέρωση από το αεροδρόμιο. Πολλοί ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να προμηθευτούν ούτε εμφιαλωμένο νερό, ενώ άλλοι περιέγραψαν εικόνες με κλειστά καταστήματα εστίασης, μεγάλες ουρές και έλλειψη διαθέσιμων καθισμάτων στους χώρους αναμονής.

Η SES Water ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία της εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, ενώ το αεροδρόμιο Γκάτγουικ διαβεβαίωσε πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει το επιβατικό κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη.