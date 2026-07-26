Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά στόχων στην περιοχή του Κόλπου, υποστηρίζοντας πως η απόφαση συνδέεται άμεσα με τη διακοπή των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον του ιρανικού εδάφους τις τελευταίες δύο ημέρες.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Ακραμινία, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην αρχή της «ανταπόδοσης», αφήνοντας να εννοηθεί πως η αποκλιμάκωση οφείλεται αποκλειστικά στην παύση των αμερικανικών επιθέσεων.

«Κατά τις δύο τελευταίες νύχτες οι Αμερικανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις τους. Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, σταματήσαμε και εμείς τις επιχειρήσεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παύση των αμερικανικών επιθέσεων και σενάρια για έλλειψη πυρομαχικών

Τις τελευταίες δύο νύχτες δεν έχουν καταγραφεί αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, ενώ δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή μείωση των διαθέσιμων πυρομαχικών, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες συνεχόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Παρά τη σχετική ύφεση στο πεδίο των συγκρούσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων και ευρύτερων στρατιωτικών επιχειρήσεων, εφόσον το απαιτήσουν οι εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τεχεράνη παραμένουν ανοιχτοί, επιβεβαιώνοντας πως οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται παρά την ένταση.

Ανησυχία στις ΗΠΑ για τα αποθέματα των Patriot

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται προβληματισμένη για τη μείωση των αποθεμάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, αλλά και άλλων κρίσιμων αμυντικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την προστασία των χωρών του Κόλπου από ιρανικές επιθέσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Ουάσινγκτον εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Παρόμοια εικόνα μετέδωσε και το CNN, επικαλούμενο πηγή του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με την οποία οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προσωρινή παύση, κυρίως για επιχειρησιακούς λόγους.

Στο επίκεντρο η επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον

Οι εξελίξεις καταγράφονται μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή.

Ο Μοχάμαντ Ακραμινία εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον σε μια «δύσκολη και ασταθή κατάσταση», υποστηρίζοντας πως η αμερικανική πλευρά αναζητά νέα στρατηγική για τη διαχείριση της κρίσης στην περιοχή.