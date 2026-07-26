Δραματικές ώρες βιώνει η νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες, απειλώντας πλέον τις παρυφές του Μπορντό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, ενώ οι Αρχές προχωρούν σε συνεχείς εκκενώσεις οικισμών, καθώς η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην περιοχή της Ζιρόντ, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

Police evacuate family as France wildfires rage: ‘Don’t take your belongings, just go’ 🗣️ Sharp reminder, when the fire moves faster than your packing list, priorities get very clear. What does this kind of evacuation… #wildfires #Police #evacuate 🔽 https://t.co/PEb13xREV4 — Andrea Box (@andreabox0) July 26, 2026

Η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό

Οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η πυρκαγιά παρουσίασε ταχύτατη εξάπλωση, εξαιτίας της εξαιρετικά ξηρής βλάστησης και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν με ριπές έως και 40 χιλιομέτρων την ώρα.

Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε προς τα νοτιοανατολικά, πλησιάζοντας κατοικημένες περιοχές της μητροπολιτικής ζώνης του Μπορντό και προκαλώντας νέες προληπτικές εκκενώσεις.

🚨🇮🇹 Wildfires are now spreading across Italy as France and Spain continue battling major blazes.



🔥 The latest fire erupted in a coastal pine forest in Puglia, with strong winds pushing the flames toward beach hotels and nearby tourist areas.



Firefighters are working to… — Kirikaar (@Kirikaar77) July 26, 2026

Η ευρύτερη περιοχή του Μπορντό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αμπελουργικούς προορισμούς παγκοσμίως, ενώ λειτουργεί και ως βασικός συγκοινωνιακός κόμβος για τους επισκέπτες των παραθαλάσσιων περιοχών του Ατλαντικού.

Πάνω από 420.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη

Σύμφωνα με τη Νομαρχία της Ζιρόντ, η φωτιά έχει ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 420.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης, κατατάσσοντας την ανάμεσα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

tutututu ☆



if you see this, france is currently in fire hell and THIS IS LINKED TO CLIMATE CHANGE : NO RAIN IN MONTHS, HELL TEMPERATURES ALL OVER FRANCE FOR WEEKS ON ENDS.

GLOBAL WARMING IS REAL. DEMAND CHANGE. OVERCONSUMPTION IS DOOMING US. DESTROYING NATURE ALSO.



WAKE UP. https://t.co/uqIzd1o5zh — moth (@pothossquid) July 26, 2026

Η καταστροφή πλησιάζει πλέον τις διαστάσεις της ιστορικής πυρκαγιάς του 1949, όταν περίπου 500.000 στρέμματα είχαν παραδοθεί στις φλόγες στο δάσος των Λαντ της Γασκώνης.

«Η φωτιά δημιούργησε τον δικό της άνεμο»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη, εξηγώντας ότι το πύρινο μέτωπο παρουσίασε ακραία συμπεριφορά.

«Στην αρχή της νύχτας, στη Ζιρόντ, η φωτιά έγινε εξαιρετικά σφοδρή και απρόβλεπτη, δημιουργώντας ακόμη και τον δικό της άνεμο, γεγονός που οδήγησε σε αιφνίδια εξάπλωσή της προς τις οικιστικές περιοχές του Μπορντό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρότι η ένταση μειώθηκε προσωρινά πριν από το ξημέρωμα, οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός.

Τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν περισσότεροι από 4.150 πυροσβέστες, ενώ μόνο στην περιοχή της Ζιρόντ επιχειρούν περίπου 2.500 άνδρες, με τη συνδρομή 1.500 στρατιωτών και διεθνών ενισχύσεων, μεταξύ των οποίων και ελβετική ομάδα πυρόσβεσης.

Από αέρος επιχειρούν 18 πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ για ακόμη μία ημέρα αξιοποιείται και το στρατιωτικό μεταγωγικό Airbus A400M, το οποίο πραγματοποιεί μαζικές ρίψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού.

🔥Some 40,000 people have been evacuated in southwestern #France due to a fire that has ravaged more than 25,000 acres. https://t.co/TNQ6eeweWUpic.twitter.com/O4amGl8VgF pic.twitter.com/evD4zRpM7p



📌In #Spain, a national emergency has been declared due to out-of-control #wildfires… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 26, 2026

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν ακόμη εθελοντές και αγρότες της περιοχής, διαθέτοντας μηχανήματα και εξοπλισμό για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Παραμένει σε κατάσταση συναγερμού η Γαλλία

Εκτός από τη Ζιρόντ, ενεργά πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να καίνε στις περιοχές της Λαντ, του Βαρ, της Κορσικής και των Άλπεων, με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Ο υπουργός Εσωτερικών απηύθυνε νέα έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, τονίζοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι άνεμοι δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση νέων πυρκαγιών.

Η κατάσταση στη νοτιοδυτική Γαλλία παραμένει εξαιρετικά ρευστή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές γύρω από το Μπορντό.