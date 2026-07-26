Με τα Στενά του Ορμούζ να έχουν μετατραπεί στο απόλυτο διπλωματικό χαρτί του Ιράν και με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ότι κάθε φορά που το Ιράν θα πυροβολεί πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν, έχει ενδιαφέρον να δούμε τη στάση της Κίνας απέναντι σε όσα συμβαίνουν με τα Στενά του Ορμούζ.

Το Πεκίνο ως πρώτη αντίδραση ήταν να μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων τους μήνες που ακολούθησαν το κλείσιμο.

Η απόφαση αυτή ικανοποίησε τις ΗΠΑ θεωρώντας ότι ενήργησε ώριμα και ως υπεύθυνη δύναμη στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Για ορισμένους αναλυτές, η Κίνα μπορεί να θέλει να κάνει μια χάρη στην κυβέρνηση Τραμπ, με την ελπίδα ότι θα λάβει κάποιο αμοιβαίο όφελος στο μέλλον καθώς προτιμά τη συνέχιση του ελέγχου της αμερικανικής κυβέρνησης από τους Ρεπουμπλικανούς.

Επιπλέον, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου επιβράδυνε την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομική κρίση εάν η τιμή αυξηθεί υπερβολικά, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στις κινεζικές εξαγωγές.

Η πιο πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις οικονομικές προοπτικές, η οποία βασιζόταν στην υπόθεση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν ξανά στα μέσα Ιουλίου, προέβλεπε παγκόσμια ανάπτυξη μόλις 3% το 2026, η οποία θα υποχωρούσε στο 2% εάν τα Στενά παρέμεναν κλειστά εν μέσω παρατεταμένων εχθροπραξιών.

Η επιβράδυνση λοιπόν θα ήταν εντονότερη στις αναδυόμενες αγορές. Η Κίνα εξάγει πολύ περισσότερα από τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Το 2025, εξήγαγε ηλιακούς συλλέκτες, ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες και ανεμογεννήτριες αξίας περίπου 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό ακούγεται σαν ένα τεράστιο ποσό, και έτσι είναι. Ωστόσο, αντιστοιχεί μόλις στο 6% των συνολικών κινεζικών εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 3,77 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος περισσότερων από 120 χωρών. Κάθε επιπλέον δολάριο που δαπανούν αυτές οι χώρες για εισαγωγές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου εξαιτίας της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ είναι ένα δολάριο που δεν δαπανάται για κινεζικά ηλεκτρονικά είδη, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, μέταλλα και χημικά, κλάδοι που αποφέρουν στην Κίνα έσοδα κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, έχει μεγάλη ανάγκη από έσοδα από τις εξαγωγές.

Η οικονομία της έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και φαίνεται να αδυνατεί να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το σύνολο της οικονομικής της ανάπτυξης. Αναλυτές λένε ότι η κρίση είναι πιθανό να επιταχύνει την υιοθέτηση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, μεγάλο μέρος των οποίων εισάγεται από την Κίνα. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και αποθηκεύεται σε μπαταρίες για την τροφοδοσία ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα απαλλάξει πολλές χώρες που σήμερα εξαρτώνται από τις εισαγωγές πετρελαίου από έναν σημαντικό οικονομικό κίνδυνο, ο οποίος, όπως απέδειξε η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, είναι υπερβολικά πραγματικός.

Αυτό το σύνολο τεχνολογιών γίνεται επίσης ολοένα πιο προσιτό οικονομικά, την ίδια στιγμή που οι επιδόσεις του βελτιώνονται. Αυτές οι χώρες μπορεί να μην είναι ευχαριστημένες από την αυξανόμενη εξάρτησή τους από την Κίνα, αλλά ακόμη και αν οι εισαγωγές τεχνολογιών καθαρής ενέργειας διακόπτονταν, οι άμεσες συνέπειες θα ήταν πολύ λιγότερο σοβαρές από ό,τι θα ήταν εάν τα σημερινά ενεργειακά τους συστήματα στερούνταν καυσίμων.

«Ο πρόεδρος Σι, κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο της Κίνας, μου είπε ότι δεν θα έδινε ή θα πωλούσε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η δήλωση αυτή περιλάμβανε και τις κινεζικές εταιρείες», έγραψε πρόσφατα ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Και κατέληξε με νόημα ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Πεκίνου ούτε της Μόσχας να προμηθεύσουν με όπλα την Τεχεράνη.