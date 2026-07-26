Ο τυφώνας «Νουλ» έπληξε νωρίς την Κυριακή 26/7 τις παράκτιες περιοχές στη νότια Κίνα, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις και ανέμους με ένταση θύελλας σε ολόκληρη την επαρχία Γκουανγκντόνγκ και στο γειτονικό Χονγκ Κονγκ, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι έντονες έως καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.

Ο «Νουλ», που στα κορεατικά σημαίνει «η λάμψη της ανατολής ή της δύσης του ηλίου», είναι ο 12ος τροπικός κυκλώνας φέτος και ο τρίτος που πλήττει την Κίνα αυτό το μήνα. Ο κυκλώνας ανάγκασε περισσότερους από 700.000 ανθρώπους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ να μετακινηθούν, όπως ανέφεραν σήμερα οι αρχές.

Ο «Νουλ», ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει την Κίνα μέχρι στιγμής το 2026, έπληξε την κομητεία Χουιντόνγκ, μια παράκτια περιοχή στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ, χθες βράδυ γύρω στις 22:50 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με τις αρχές της Γκουανγκντόνγκ.

Καθώς προχωρά προς την ενδοχώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις στις νότιες επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων των Τζιανγκσί και Χουνάν, με τις βροχοπτώσεις να αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο προβλέπει έντονες έως καταρρακτώδεις βροχές από σήμερα Κυριακή έως τις 8:00 π.μ. της Δευτέρας σε μεγάλο τμήμα της νότιας Κίνας, ενώ σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Φουτζιάν, αναμένονται εξαιρετικά έντονες έως ασυνήθιστες βροχοπτώσεις.

Αρκετές επαρχίες τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για πλημμύρες.

Οι αρχές του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις θα αρχίσουν να επαναλαμβάνονται σταδιακά το απόγευμα της Κυριακής, αφού είχαν ανασταλεί σε μεγάλο βαθμό για περισσότερο από 12 ώρες.