Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 23 αγνοουμένων μετά τη βύθιση βιετναμέζικου πλοίου, συνεχίζεται στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, ενώ 39 άτομα διασώθηκαν σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό της Κίνας CCTV.

Οι αρχές της νότιας επαρχίας Χαϊνάν ανέφεραν, σύμφωνα με το CCTV, ότι το φορτηγό πλοίο «Khoi Nguyen 18», με 62 Βιετναμέζους υπηκόους επιβαίνοντες, εξέπεμψε σήμα κινδύνου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον ύφαλο Fiery Cross.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συμμετέχουν έξι κινεζικά πλοία, ένα ελικόπτερο και ένα βιετναμέζικο πλοίο.

Το πλοίο, το οποίο είναι νηολογημένο στο Βιετνάμ, έχει μήκος σχεδόν 70 μέτρα και ολική χωρητικότητα 999 τόνων.

Η περιοχή γύρω από τον ύφαλο αποτελεί μέρος των αμφισβητούμενων Νήσων Σπράτλι, τις οποίες η Κίνα αποκαλεί Νήσους Νανσά, μια ομάδα έντονα αμφισβητούμενων υφάλων, νησίδων και ατόλων στη πλούσια σε φυσικούς πόρους Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Η Κίνα διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν σε ολόκληρη τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Σπράτλι, όπου έχει κατασκευάσει διαδρόμους προσγείωσης και έχει στρατιωτικοποιήσει τεχνητά νησιά.

Ωστόσο, οι εκτεταμένες διεκδικήσεις του Πεκίνου συμπίπτουν με αυτές του Βιετνάμ, των Φιλιππίνων, της Ταϊβάν, της Μαλαισίας και του Μπρουνέι.