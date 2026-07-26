Η νοτιοδυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο εκτεταμένα κύματα δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών, καθώς οι φωτιές σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Σκωτία εξακολουθούν να μαίνονται ανεξέλεγκτες. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην Ισπανία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Οι Αρχές σε Ισπανία και Γαλλία προχωρούν σε συνεχείς εκκενώσεις οικισμών, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η επιστροφή του καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα ενώθηκαν και απειλούν τη Μαδρίτη

Η εικόνα στην Ισπανία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς τρεις μεγάλες πυρκαγιές συγχωνεύθηκαν δυτικά της Μαδρίτης, δημιουργώντας ένα ενιαίο μέτωπο που προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρχές.

Η περιοχή από τα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας έως την Άβιλα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 450.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026

Η κυβέρνηση επέκτεινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στην επαρχία του Τολέδο, ενώ μέχρι στιγμής περίπου 60.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους.

Este es el momento en el que grupo de bomberos cruza por un foco del incendio de Madrid https://t.co/KHMSYbxcVc pic.twitter.com/lMrvH9EZqF — EL PAÍS (@el_pais) July 25, 2026

Παράλληλα, ακόμη 28.000 πολίτες έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να χρησιμοποιούν προστατευτικές μάσκες λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από τον πυκνό καπνό.

Νέες εκκενώσεις σε οκτώ δήμους

Το βράδυ του Σαββάτου οι ισπανικές αρχές διέταξαν την εκκένωση ακόμη οκτώ δήμων στην επαρχία του Τολέδο, καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα.

More than 45,000 evacuated or confined as wildfire in Spain’s Madrid region remains out of control. pic.twitter.com/YGcmapLyzl — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση γίνεται ολοένα και δυσκολότερη.

When you're told to evacuate, evacuate! The speed of this forest fire in Navas del Rey, near Madrid, Spain is terrifying.



It took 8 minutest to reach the camera. pic.twitter.com/NKmprMEokR — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 25, 2026

«Σήμερα είμαστε πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου και η νύχτα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένας νεκρός στη Βαλένθια

Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε ξεχωριστή πυρκαγιά στην περιοχή Μανίσες της Βαλένθια.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Houses west of Madrid burned as Spain declared its first national emergency over a wildfire https://t.co/O1AaTt8gvr pic.twitter.com/J2pgXPp2vq — Reuters (@Reuters) July 25, 2026

Ο δήμος Μανίσες κήρυξε διήμερο πένθος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τις δυνάμεις πυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Γαλλία: Η μεγαλύτερη εκκένωση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη Γαλλία, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ αναζωπυρώθηκε, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν νέες εκκενώσεις.

This is what a devastating wildfire looks like as flames engulf parts of France pic.twitter.com/sejxWAY7Wj — Surajit (@surajit_ghosh2) July 25, 2026

Περίπου 8.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τους δήμους Μαρσπρίμ και Σεστά, κοντά στο Μπορντό, ενώ συνολικά οι εκκενωμένοι στις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ φτάνουν πλέον περίπου τις 200.000.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου 7.000 άνθρωποι φιλοξενούνται προσωρινά στο μεγάλο εκθεσιακό κέντρο του Μπορντό, το οποίο έχει μετατραπεί σε χώρο υποδοχής πληγέντων.

Σπάνιο φαινόμενο «καταιγίδας φωτιάς»

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες και με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο, γνωστό ως firestorm ή «καταιγίδα φωτιάς».

APOCALYPTIC SCENES as LONE FIREFIGHTING PLANE DISAPPEARS into SMOKE to battle France fires https://t.co/aUpGD0zTOR pic.twitter.com/P3ayZjyAn4 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) July 25, 2026

Η τεράστια θερμική ενέργεια που παράγεται από την πυρκαγιά δημιουργεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα, μεταβάλλοντας απρόβλεπτα τη συμπεριφορά του μετώπου και δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Surrounded by flames.



A chilling immersion with the firefighters of Le Porge facing the massive fire in the Gironde region. The toll is devastating: more than 40,000 hectares reduced to ashes, and a blaze still out of control at this time. pic.twitter.com/zxoBPwawon — France Safety Travel (@francesafetytra) July 25, 2026

«Θα είναι ακόμη μία δύσκολη νύχτα», προειδοποίησαν οι γαλλικές πυροσβεστικές αρχές.

Τεράστια κινητοποίηση και διεθνής βοήθεια

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 1.500 πυροσβέστες και στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ ενισχύσεις έχουν αποσταλεί από τη Γερμανία, την Κροατία και τη Σλοβακία.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ακόμη και στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις έως και 20 τόνων νερού ή επιβραδυντικού υγρού.

Χιλιάδες οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους είτε μετά από επείγοντα μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα είτε έπειτα από ειδοποιήσεις αστυνομικών που πραγματοποιούσαν πόρτα-πόρτα ενημερώσεις μέσα στη νύχτα.

July 24, Le Moutchic, France. The fire is still not under control. The constantly shifting winds continue to make the situation unpredictable. pic.twitter.com/hgSioMKBiC — France Safety Travel (@francesafetytra) July 25, 2026

Πυρκαγιές και σε Ιταλία και Σκωτία

Εκτός από την Ισπανία και τη Γαλλία, μεγάλα πύρινα μέτωπα καταγράφονται και σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο δύσκολες αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων ετών.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι περιορισμένες βροχοπτώσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες δεν θα είναι αρκετές για να περιορίσουν ουσιαστικά τις πυρκαγιές, ενώ το νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.