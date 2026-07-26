Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Berlin Pride, με τις γερμανικές Αρχές να ανακοινώνουν ότι ο φερόμενος ως δράστης έχει πλέον ταυτοποιηθεί και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, ενώ εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Οδού Christopher (Christopher Street Day), μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ευρώπη, με απολογισμό έναν νεκρό και 16 τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου επιβεβαίωσε ότι οι αρχές γνωρίζουν πλέον την ταυτότητα του άνδρα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την αιματηρή επίθεση.

4. Update:

Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger konnte identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, der dem islamistischen Spektrum zugerechnet wird.



Nach dem Tatverdächtigen soll zeitnah öffentlich gefahndet werden.#b2507 pic.twitter.com/3pTyhTy6An — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ο ύποπτος είναι ήδη γνωστός στις διωκτικές αρχές και συνδέεται με τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Παράλληλα, η αστυνομία διέψευσε πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί νωρίτερα περί σύλληψης του δράστη, διευκρινίζοντας ότι τα σχετικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούσαν διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Πώς έγινε η επίθεση στο Berlin Pride

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα στην περιοχή Tiergarten, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Berlin Pride.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα λευκό βαν εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο της συγκέντρωσης, παρασύροντας δεκάδες πολίτες. Στη συνέχεια το όχημα προσέκρουσε σε δέντρο, με τον οδηγό να το εγκαταλείπει και να διαφεύγει πεζός.

Zum #CSD in Berlin: Nach aktuellen Stand hat jemand einen weißen Transporter in der Lennestrasse am Tiergarten in eine Menschenmenge gelenkt. Der Fahrer soll ausgestiegen und geflohen sein. Mehrere Verletzte, die Polizei riegelt die Umgebung und weitere neuralgische Stellen in… pic.twitter.com/fz6qB7eNUh — Moritz J. Müller (@moritzjmllr) July 25, 2026

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η BILD, αναφέρουν ότι ο δράστης κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν πως είδαν τραυματίες με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

Ένας νεκρός και 16 τραυματίες

Από την επίθεση μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν.

Παράλληλα, ακόμη 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με περισσότερους από δέκα να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές ενεργοποίησαν σχέδιο αντιμετώπισης μαζικού περιστατικού, ενώ περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και διασώστες κινητοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τραυματιών.

The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.



A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz — T_CAS videos (@tecas2000) July 25, 2026

Για τις ανάγκες της επιχείρησης δημιουργήθηκε προσωρινός χώρος προσγείωσης ελικοπτέρων, προκειμένου οι πιο σοβαρά τραυματισμένοι να διακομιστούν άμεσα σε νοσοκομεία του Βερολίνου.

Εκκενώθηκαν οι εκδηλώσεις του Berlin Pride

Μετά την επίθεση, οι διοργανωτές σε συνεργασία με την αστυνομία αποφάσισαν τη διακοπή των εκδηλώσεων και την άμεση εκκένωση της περιοχής γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποχωρήσουν με ψυχραιμία, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή του Tiergarten και της Στήλης της Νίκης (Siegessäule), όπου συνεχίζονται οι έρευνες.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμη ένα περιστατικό, όταν άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς την πορεία, τραυματίζοντας ελαφρά τέσσερις συμμετέχοντες, χωρίς να απαιτηθεί νοσηλεία.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή πράξη», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη των ερευνών.

Όπως έγινε γνωστό, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση των αρχών του Βερολίνου για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του δράστη.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ έκανε λόγο για «επίθεση απέναντι στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία», τονίζοντας ότι, παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, «δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει απόλυτη προστασία απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις».