Οι εξελίξεις στο Ιράν οδήγησαν τις ΗΠΑ να υπογράψουν μια σημαντικότατη πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία επί της ουσίας αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων από την έναρξη της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων το 1970 και προσφέρει στη Σαουδική Αραβία τη δική της δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο Σαουδάραβας διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχει δηλώσει δημοσίως ότι, εάν το Ιράν αποκτούσε ποτέ πυρηνικό όπλο, η Σαουδική Αραβία θα επιδίωκε να αποκτήσει και η ίδια. Η δήλωση αυτή δεν ανήκει σε κάποιο μακρινό παρελθόν αλλά μόλις το 2023.

Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 30 ετών και θα δεσμεύει τη Σαουδική Αραβία να χρησιμοποιεί αμερικανικές εταιρείες, κυρίως τη Westinghouse, την εταιρεία πυρηνικής ενέργειας με έδρα το Πίτσμπουργκ, για την ανάπτυξη του πολιτικού πυρηνικού της τομέα. Και ασφαλώς έχει πολύ παρασκήνιο. Πρωτίστως επειδή η αμερικανική πυρηνική βιομηχανία χάνει εδώ και δεκαετίες έδαφος απέναντι στους Ρώσους και Κινέζους ανταγωνιστές της στην παγκόσμια αγορά, η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία αντιπροσωπεύει για τους Αμερικανούς ένα σημαντικό εμπορικό έρεισμα στον Περσικό Κόλπο, το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει δισεκατομμύρια σε έσοδα και να διατηρήσει την αμερικανική παραγωγική ικανότητα στον πυρηνικό τομέα.

Το καθεστώς επιθεωρήσεων είναι το σημείο στο οποίο η συμφωνία αποκλίνει περισσότερο από αυτό που οι ειδικοί στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων θεωρούν επαρκές. Το πρόσθετο πρωτόκολλο, το οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποδέχθηκαν όταν υπέγραψαν τη δική τους συμφωνία το 2009, παρέχει στους επιθεωρητές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις με σύντομη προειδοποίηση, να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια και να λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένες δηλώσεις σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες.

Η σαουδαραβική συμφωνία δεν περιλαμβάνει αυτό το πρωτόκολλο, αφήνοντας την επαλήθευση να εξαρτάται από διμερείς ρυθμίσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ, αντί από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποτροπή της εκτροπής πυρηνικών υλικών. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ότι η συμφωνία με τα Εμιράτα υπεγράφη πριν από δεκαεπτά χρόνια, πριν η πυρηνική κρίση με το Ιράν φτάσει στη σημερινή της ένταση.

Ο πόλεμος με το Ιράν είναι η απάντηση σχεδόν σε κάθε ερώτημα σχετικά με το γιατί αυτή η συμφωνία έγινε τώρα και με αυτούς τους όρους. Διότι η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε στον Τραμπ τη χρήση του εναέριου χώρου της κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Για μια χώρα που φιλοξενεί μια σημαντική αμερικανική αεροπορική βάση, αυτή η άρνηση ήταν ένα σημαντικό μήνυμα σχετικά με το πού βρίσκονται οι προτεραιότητες του Ριάντ όταν τα δικά του συμφέροντα ασφαλείας συγκρούονται με τους στρατιωτικούς στόχους της Ουάσιγκτον. Ο υπό αμερικανική ηγεσία συνασπισμός εναντίον του Ιράν απαιτούσε περιφερειακές βάσεις και δικαιώματα υπερπτήσεων, τα οποία τα κράτη του Περσικού Κόλπου παρείχαν σε διαφορετικό βαθμό, και η στάση της Σαουδικής Αραβίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης αντανακλούσε μια κυβέρνηση που υπολόγιζε την έκθεσή της σε κινδύνους, αντί να ακολουθεί τη γραμμή της Αμερικής ως σύμμαχος.

Η Σαουδική Αραβία ήθελε λοιπόν λογικά τη δική της «ασφάλεια» ως εναλλακτική δικλείδα. Και η πυρηνική συμφωνία παρέχει ακριβώς αυτό, όχι ένα όπλο, αλλά την ικανότητα να πλησιάσει σε αυτό πολύ ταχύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσε χωρίς αμερικανική βοήθεια. Για να έχουμε την πλήρη εικόνα, η γειτονική και σε εκείνους Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και προωθεί το δικό της πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας μέσω του ρωσικής κατασκευής πυρηνικού σταθμού Akkuyu, ενώ έχει δημοσίως εκφράσει ενδιαφέρον για δυνατότητες εμπλουτισμού. Η Αίγυπτος έχει μακροχρόνιο ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια και τις πολιτικές προϋποθέσεις για να διατυπώσει επιχείρημα υπέρ του εμπλουτισμού. Η Ιορδανία βρίσκεται εδώ και χρόνια σε συζητήσεις για την πολιτική πυρηνική ενέργεια με πολλούς εταίρους.

Η συμφωνία θα πρέπει να περάσει στο Κογκρέσο για την υποχρεωτική περίοδο επανεξέτασης των 90 ημερών. Το Κογκρέσο θα χρειαζόταν πλειοψηφία δύο τρίτων για να μπλοκάρει τη συμφωνία και να υπερκεράσει ένα προεδρικό βέτο, ένα υψηλό εμπόδιο που δεν έχει ξεπεραστεί ποτέ για συμφωνία στην ιστορία της σχετικής νομοθεσίας.

Το παράθυρο των 90 ημερών θα οδηγήσει σε ακροάσεις, ενημερώσεις διαβαθμισμένων πληροφοριών και σημαντικό πολιτικό θόρυβο. Το αν θα οδηγήσει σε πλειοψηφία δύο τρίτων για το μπλοκάρισμα της συμφωνίας παραμένει, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αναλυτές, πραγματικά αβέβαιο.