Τα κράτη-μέλη του ΔΠΔ ψήφισαν υπέρ της αποπομπής του Γενικού Εισαγγελέα Καρίμ Χαν, έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει.

Συνολικά 82 μέλη τάχθηκαν υπέρ της απομάκρυνσης του Καρίμ Χαν, ενώ οι ΗΠΑ που δεν είναι μέλος του ΔΠΔ, επέβαλαν κυρώσεις σε 11 δικαστές και εισαγγελείς -μεταξύ των οποίων είναι και ο Χαν- επικαλούμενες τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, του πρώην υπουργού Άμυνας της χώρας, αλλά και τις παλαιότερες έρευνες για τη δράση των Αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν.

Ο 56χρονος Χαν και οι δικηγόροι του λένε ότι η διαδικασία που οδήγησε σε αυτήν την ψηφοφορία ήταν παράνομη, διαδικαστικά άδικη και μη βασισμένη σε αποδείξεις.

Η αποπομπή του Χαν έρχεται μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα ξεκινήσουν μια νέα διπλωματική εκστρατεία για τη διάλυση του ΔΠΔ, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί απειλή για την κυριαρχία τους. Διπλωμάτες που διευθύνουν το εποπτικό όργανο του δικαστηρίου αποφάσισαν τον περασμένο μήνα ότι ο Βρετανός Καρίμ Χαν είχε «ακατάλληλη σχέση» με νεότερη δικηγόρο του ΔΠΔ και θα έπρεπε να απολυθεί. Τα κράτη μέλη ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό αυτό το συμπέρασμα κατά την ψηφοφορία τους σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψής του στις Φιλιππίνες, είπε ότι υπάρχουν «τρελοί» στο ΔΠΔ και διαμήνυσε ότι σε καμία περίπτωση Αμερικανοί πολιτικοί ή στρατιωτικοί δεν θα δικαστούν ποτέ από το όργανο αυτό.

Η γυναίκα που κατηγορεί τον Χαν μίλησε δημοσίως για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αμερικανικό δίκτυο, επαναλαμβάνοντας ότι είχε μη συναινετική σεξουαλική σχέση μαζί του.

Με την αποπομπή του Χαν ξεκινά αμέσως η διαδικασία εκλογής ενός νέου γενικού εισαγγελέα, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει πριν από τον επόμενο χρόνο.

Να σημειωθεί ότι τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί από τον Χαν ισχύουν, παρά την αποπομπή του, επειδή μόνο δικαστές του ΔΠΔ έχουν τη δικαιοδοσία να τα αποσύρουν.

Η αντίδραση του Ντανόν

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβης Ντάνι Ντανόν δήλωσε μετά την ανακοίνωση της απόφασης ότι «το πολιτικό κυνήγι μαγισσών κατά του Ισραήλ δεν έσωσε τον Καρίμ Χαν».

«Ο Καρίμ Χαν εκδίδοντας ένα πολιτικά υποκινούμενο ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού Νετανιάχου, θεώρησε πως ο κόσμος θα αγνοούσε τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά. Έκανε λάθος», ανέφερε ο κ. Ντανόν.

Ο κ. Ντανόν πρόσθεσε ότι ο Χαν «επιχείρησε να καταστήσει το Ισραήλ αποδιοπομπαίο τράγο, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του ανάρμοστη συμπεριφορά. Η διεθνής κοινότητα απέρριψε σήμερα αυτή την κυνική απόπειρα».

Όσοι επιχειρούν να διώξουν δικαστικά το Ισραήλ, ανέφερε ο κ. Ντανόν, δεν θα αποφύγουν τη λογοδοσία. Θα χάσουν επίσης την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας, δήλωσε.

«Οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ, οι οποίες είχαν σκοπό να αποσπάσουν την προσοχή από την επαίσχυντη συμπεριφορά του, δεν έσωσαν τον Καρίμ Χαν και δεν θα βοηθήσουν ούτε τον Ζοχράν Μαμντάνι», κατέληξε.

Αποσύρεται η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα ενημέρωσε επισήμως σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη για την «αμετάκλητη» απόφασή της να αποσυρθεί από το ΔΠΔ, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια.

Το Καράκας δικαιολόγησε την απόφασή του επικαλούμενο τη «γεωγραφική προκατάληψη» του δικαστηρίου, ισχυριζόμενο ότι στοχεύει κατά κύριο λόγο χώρες του νότου, ιδίως στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Πηγή: ΑΠΕ