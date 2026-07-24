Δαγκώματα από ψάρι έστειλαν δύο λουόμενους για νοσηλεία μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών, στις παραθαλάσσιες περιοχές Παλινούρο και Πιόπι της Ιταλίας.

Οι ειδικοί εξετάζουν με προσοχή τη συμπεριφορά των θαλάσσιων ειδών, καθώς το ψάρι-σκανδάλη (Balistes capriscus) διαθέτει εξαιρετικά ισχυρές σιαγόνες και δόντια που διασπούν σκληρά όστρακα. Αν και δεν επιτίθεται χωρίς αφορμή, το συγκεκριμένο είδος γίνεται επιθετικό όταν αντιληφθεί παρουσία κοντά στα αυγά του ή στην περιοχή αναπαραγωγής του.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι των εκτιμήσεων βρίσκεται και το σενάριο του μπαρακούντα, καθώς η σταδιακή άνοδος στη θερμοκρασία των υδάτων ευνοεί την παρουσία τέτοιων ειδών στη Μεσόγειο.

Το χρονικό των τραυματισμών και η παροχή πρώτων βοηθειών

Στην περιοχή Σαλίνε του Παλινούρο, ένας 76χρονος Ιταλός δέχθηκε επίθεση ενώ κολυμπούσε κοντά στην ακτή, όπως αναφέρει η RAI. Ο άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του στην αμμουδιά έχοντας εκτεταμένο τραύμα στο αριστερό πόδι.

Ο ναυαγοσώστης Πιέτρο Ντε Λούκα ανέλαβε αμέσως την περιποίηση του τραύματος και τον περιορισμό της αιμορραγίας μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, το οποίο μετέφερε τον 76χρονο στη μονάδα επειγόντων περιστατικών.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στην παραλία Πιόπι, έναν παρόμοιο τραυματισμό υπέστη ένας 55χρονος Ελβετός τουρίστας. Ο άνδρας αισθάνθηκε αιφνίδιο πόνο στο πόδι την ώρα που κολυμπούσε, με αποτέλεσμα να υποστεί βαθύ σκίσιμο. Η αντιμετώπιση της αιμορραγίας αποδείχθηκε σύνθετη, καθώς ο τραυματίας λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή, γεγονός που επέβαλε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο όπου του τοποθετήθηκαν ράμματα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, επισημαίνοντας ότι παρά την πολυκοσμία στις παραλίες, η θάλασσα αποτελεί φυσικό περιβάλλον άγριων οργανισμών.