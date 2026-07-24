Ο Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η χώρα του «συμβουλεύεται τακτικά τους φίλους της» σε Ρωσία και Κίνα.

«Οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία και την Κίνα είναι σε εξέλιξη και συνεχείς και συμβουλευόμαστε τακτικά τους φίλους μας στην Κίνα και τη Ρωσία κάθε φορά που υπάρχει η ευκαιρία», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το πρόβλημα στην πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών είναι η αμερικανική προσέγγιση», είπε μεταξύ άλλων.

«Η διαφύλαξη των συμφερόντων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί μία από τις βασικές αρχές μας και παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτή. Όσο δεν ικανοποιούνται οι νόμιμοι στόχοι και οι απαιτήσεις του ιρανικού λαού, είναι φυσικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.