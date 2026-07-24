Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και η έγκριση δέκα ακόμη εξοπλιστικών προγραμμάτων από το ΚΥΣΕΑ και την ελληνική κυβέρνηση προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μέσα της γείτονος, η αμυντική ενίσχυση της Αθήνας μέσω Ισραήλ συμπίπτει με τις διπλωματικές διεργασίες που αφορούν την τουρκική πολεμική αεροπορία.

«Η Ελλάδα θα αγοράσει νέα συστήματα αεράμυνας από τον αντίπαλο της Τουρκίας, το Ισραήλ, ενώ οι Ελληνοαμερικανοί πιέζουν το Κογκρέσο να μπλοκάρει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, παρά τη συνεχιζόμενη προσέγγιση μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ η εφημερίδα Cumhuriyet σημειώνει πως «Η Ελλάδα εμπιστεύεται την αεράμυνά της στο Ισραήλ» και η Hurriyet συμπληρώνει για «Το σχέδιο της Ελλάδας για το 2030: Η κυβέρνηση της Αθήνας αγκαλιάζει το Ισραήλ».

Τα αμυντικά συστήματα και το χρονικό σημείο των αποφάσεων

Από την πλευρά της, η εφημερίδα Sozcu εστιάζει στη συγκυρία των αποφάσεων, επισημαίνοντας: «η χρονική στιγμή αυτής της προμήθειας είναι αξιοσημείωτη». Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι «σε μια περίοδο που συζητείται η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, η Ελλάδα έχει προχωρήσει στην απόκτηση εκατοντάδων πυραύλων αεράμυνας από το Ισραήλ», υπογραμμίζοντας πως «οι ελληνικές ακτές θα είναι εξοπλισμένες με ισραηλινά όπλα».

Το ρεπορτάζ κάνει αναφορά στην απόκτηση των συστημάτων Spyder, David’s Sling και Barak MX, καθώς και στην προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών C-390, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, υποβρυχίων μέσων και πυραύλων Hellfire. Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθυμίζεται η τοποθέτηση που είχε κάνει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέροντας ότι «μέχρι το 2030 θα έχουμε τον πιο σύγχρονο στρατό στην Ευρώπη».

Τέλος, το δίκτυο NTV εστιάζει στο γεγονός ότι Ελλάδα και Ισραήλ διατηρούν κοινό κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στην ελληνική επικράτεια, διεξάγουν ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργάζονται στην κυβερνοασφάλεια και την αντιμετώπιση drone. Παράλληλα, σημειώνεται η περσινή έγκριση για την προμήθεια 36 πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων PULS της Elbit Systems, ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών στα νησιά του Αιγαίου και τα βορειοανατολικά σύνορα.