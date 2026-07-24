Μια απίστευτη ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, όταν δύο συνάδελφοι έγιναν οι καλύτεροι φίλοι, μόνο για να ανακαλύψουν χρόνια αργότερα ότι ήταν στην πραγματικότητα αδέλφια που είχαν χωριστεί από τη γέννησή τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC.

Ο Ντέιβ Γκριν και η Άντρεα Έρμστον γνωρίστηκαν το 2005, ενώ εργάζονταν σε διαφορετικά πόστα στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Εκείνος ήταν υπεύθυνος του σταθμού λεωφορείων του αεροδρομίου, ενώ εκείνη ανεφοδίαζε τους αυτόματους πωλητές. Από την πρώτη στιγμή ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση. Όπως λένε, ένιωσαν αμέσως οικειότητα ο ένας με τον άλλο, έγιναν αχώριστοι φίλοι και σύντομα αντάλλασσαν καθημερινά μηνύματα και τηλεφωνήματα ακόμη και εκτός δουλειάς. Συχνά, μάλιστα, ολοκλήρωναν ο ένας τις προτάσεις του άλλου, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν γιατί είχαν τόσο ισχυρό δέσιμο.

Η συγκλονιστική αποκάλυψη έγινε έπειτα από μια τυχαία τηλεφωνική συνομιλία, όταν ο Ντέιβ ανέφερε για πρώτη φορά ότι ήταν υιοθετημένος και ότι το όνομα που είχε κατά τη γέννησή του ήταν Στιούαρτ Πράουντλαβ (Stuart Proudlove). Η Άντρεα πάγωσε.

«Έμεινα σιωπηλή για περίπου ένα λεπτό», θυμήθηκε μιλώντας στο BBC. Το πατρικό της επώνυμο ήταν επίσης Πράουντλαβ και γνώριζε από μικρή ότι είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό, ο οποίος είχε δοθεί για υιοθεσία πριν ακόμη γεννηθεί. «Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο επώνυμο. Εκτός από την οικογένειά μου, δεν το είχα ακούσει ποτέ αλλού. Ήμουν σχεδόν βέβαιη ότι ήταν εκείνος», είπε.

Αμέσως τηλεφώνησε στη μητέρα της, Σούζαν, ζητώντας της να επιβεβαιώσει την ημερομηνία γέννησης του γιου που είχε χάσει πριν από δεκαετίες. Όταν άκουσε ότι είχε γεννηθεί στις 24 Μαρτίου 1966, κατάλαβε ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία.

They became best friends – then discovered they were brother and sister!



So much negativity in the world at the moment, this brightened up my day.

https://t.co/lvCXtGIDRd — Paul Thomas Stenton (@onemoreday1966) July 24, 2026

«Του είπα “πρέπει να είσαι εσύ, πρέπει να είσαι εσύ”. Του ζήτησα να συναντηθούμε αμέσως και πήγα να τον πάρω με το αυτοκίνητο», περιέγραψε. Καθώς οδηγούσαν προς το σπίτι της μητέρας τους, ο Ντέιβ συνειδητοποίησε κάτι ακόμη πιο απίστευτο. Η διαδρομή περνούσε από τον δρόμο όπου εργαζόταν παλαιότερα ως οδηγός λεωφορείου, περνώντας καθημερινά μπροστά από το σπίτι της βιολογικής μητέρας του και το σχολείο όπου είχε φοιτήσει η αδελφή του, χωρίς ποτέ να γνωρίζει ότι η οικογένειά του βρισκόταν κυριολεκτικά λίγα μέτρα μακριά.

Η επανένωση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. «Υπήρχαν πολλά δάκρυα και στη συνέχεια αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί», είπε η Άντρεα. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχα καταφέρει να ενώσω ξανά τη μητέρα μου με τον αδελφό μου.»

Η Σούζαν είχε εξηγήσει από νωρίς στην κόρη της ότι ο αδελφός της είχε δοθεί για υιοθεσία σε μια γυναίκα που δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά. Η μικρή τότε Άντρεα της είχε υποσχεθεί πως μια μέρα θα τον έβρισκε. Παρά τις προσπάθειες της μητέρας της, ακόμη και με τη βοήθεια του Salvation Army, οι έρευνες δεν είχαν αποδώσει.

Στο σπίτι της Σούζαν υπήρχε πάντα πάνω στο τζάκι μια φωτογραφία του Ντέιβ ως βρέφους, την οποία είχαν στείλει οι θετοί γονείς του λίγες ημέρες μετά την υιοθεσία. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια ακριβώς φωτογραφία βρισκόταν όλα αυτά τα χρόνια και στο σπίτι όπου μεγάλωσε ο ίδιος.

Ο Ντέιβ γνώριζε από την ηλικία των 10 ετών ότι ήταν υιοθετημένος, καθώς οι θετοί γονείς του τού είχαν δείξει όλα τα σχετικά έγγραφα. Όπως λέει, πέρασε μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία και ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να αναζητήσει τη βιολογική του μητέρα.

Η Σούζαν έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, όμως πρόλαβε να ζήσει τη στιγμή που περίμενε για δεκαετίες: να ξανασφίξει στην αγκαλιά της τον γιο της. Σήμερα ο Ντέιβ και η Άντρεα έχουν μετακομίσει μαζί στο Κίντσγκροουβ του Στάφορντσιρ και απολαμβάνουν τον χρόνο που στερήθηκαν τόσα χρόνια.

«Ήταν σαν να κερδίσαμε το λαχείο», λένε οι δύο τους, περιγράφοντας την απρόσμενη επανένωση που άλλαξε για πάντα τις ζωές τους.