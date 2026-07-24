Ένα από τα ακριβότερα διαζύγια στην ιστορία της Νότιας Κορέας πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, καθώς δικαστήριο διέταξε τον πρόεδρο του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group, Τσόι Τάε-γουόν, να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ, το ποσό των 944 δισ. γουόν (περίπου 590 εκατ. ευρώ). Το ποσό της αποζημίωσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η απόφαση είναι χαμηλότερη από εκείνη του 2024, όταν ο Τσόι Τάε-γουόν είχε διαταχθεί να πληρώσει 1,38 τρισ. γουόν (860 εκατ. ευρώ) στη Ρο Σο-γιόνγκ. Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί από τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ως το «διαζύγιο του αιώνα».

Η σχέση κατέρρευσε μετά την αποκάλυψη παιδιού εκτός γάμου

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε περισσότερο από μία δεκαετία μετά την κατάρρευση του γάμου του ζευγαριού, η οποία ακολούθησε την αποκάλυψη ότι ο Τσόι Τάε-γουόν είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα.

Η Ρο Σο-γιόνγκ είναι κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας, Ρο Τάε-γου, ενώ το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 35 χρόνια πριν οδηγηθεί στα δικαστήρια για τη διανομή της κοινής περιουσίας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι του Τσόι ανέφεραν: «Ο πρόεδρος Τσόι Τάε-γουόν λυπάται βαθύτατα που οι διαδικασίες του διαζυγίου μέχρι σήμερα προκάλεσαν ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους. Θα τοποθετηθούμε αναλυτικά για την απόφαση αφού εξετάσουμε προσεκτικά το σκεπτικό της».

Η ανατροπή της αρχικής απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο

Κατά την πρώτη δίκη το 2024, η νομική ομάδα της Ρο υποστήριξε με επιτυχία ότι ο πατέρας της, ο πρώην πρόεδρος Ρο Τάε-γου, είχε προσφέρει σημαντική οικονομική βοήθεια στον Τσόι. Ο Ρο Τάε-γου διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993.

Το δικαστήριο είχε τότε κρίνει ότι ο πρώην πρόεδρος είχε δώσει στον Τσόι 30 δισ. νοτιοκορεατικά γουόν (18,8 εκατ. ευρώ) από μυστικό ταμείο το 1991, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για καταβολή 1,38 τρισ. γουόν (860 εκατ. ευρώ) στην πρώην σύζυγό του.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση πέρυσι, κρίνοντας ότι τα χρήματα του μυστικού ταμείου είχαν αποκτηθεί παράνομα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.

Ο επιχειρηματικός κολοσσός SK Group και η εκτόξευση της SK Hynix

Η υπόθεση έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στη Νότια Κορέα, καθώς αφορά έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Η SK Group αποτελεί έναν από τους λεγόμενους chaebols, δηλαδή οικογενειακούς επιχειρηματικούς ομίλους που κυριαρχούν στην οικονομία της Νότιας Κορέας, όπως αναφέρει το BBC. Ιδρύθηκε το 1953 ως εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, εξελισσόμενη σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας.

Σήμερα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο chaebol μετά τον όμιλο Samsung, με εκατομμύρια Νοτιοκορεάτες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες της SK Telecom και να ανεφοδιάζουν τα οχήματά τους στα πρατήρια καυσίμων της εταιρείας.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης εκτόξευσε την αξία του ομίλου

Η διεθνής προβολή του ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά μέσω της θυγατρικής SK Hynix, η οποία προμηθεύει ημιαγωγούς την Nvidia και βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Μάιο, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας παραγωγής τσιπ ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ενώ η αυξανόμενη αποτίμησή της ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση τόσο της SK Group όσο και του προέδρου της.

Τον προηγούμενο μήνα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιούνγκ, επαίνεσε δημόσια τον Τσόι Τάε-γουόν κατά την παρουσίαση ενός μεγάλου επενδυτικού σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και τον πρόεδρο της Samsung, Τζέι Υ. Λι, ως «ήρωες του κορεατικού λαού».

Παράλληλα, η εταιρεία άντλησε 26,5 δισ. δολάρια από τη δημόσια προσφορά μετοχών της στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εισαγωγή ξένης εταιρείας στην ιστορία των χρηματιστηριακών αγορών των Ηνωμένων Πολιτειών.