Η μεταφορά του Άξελ Ρουντακουμπάνα, του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Σάουθπορτ, από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς στο ψυχιατρικό νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας Μπρόντμουρ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία. Οι οικογένειες των θυμάτων κάνουν λόγο για ακόμη μία προσπάθεια του καταδικασμένου δολοφόνου να «χειραγωγήσει το σύστημα», ενώ πολιτικά πρόσωπα και εκπρόσωποι των σωφρονιστικών υπαλλήλων ζητούν την άμεση επιστροφή του στη φυλακή.

Ο Ρουντακουμπάνα εκτίει ποινή κάθειρξης 52 ετών για τη δολοφονία τριών κοριτσιών και την απόπειρα δολοφονίας οκτώ ακόμη παιδιών και δύο ενηλίκων, κατά την επίθεση που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024 σε μάθημα χορού με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ, στο Σάουθπορτ της κομητείας Μερσεϊσάιντ. Ο δράστης, που ήταν 17 ετών όταν διέπραξε την επίθεση, είχε δηλώσει ένοχος για τη δολοφονία της 9χρονης Άλις ντα Σίλβα Αγκιάρ, της 6χρονης Μπέμπε Κινγκ και της 7χρονης Έλσι Ντοτ Στάνκομπ.

Σήμερα, σε ηλικία 19 ετών, μεταφέρθηκε την Πέμπτη από τη φυλακή κατηγορίας Α Μπέλμαρς στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Μπρόντμουρ. Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, η μεταφορά αυτή δεν μεταβάλλει την ποινή που εκτίει.

Οι οικογένειες των θυμάτων μιλούν για προσπάθεια «χειραγώγησης του συστήματος»

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες των τριών κοριτσιών, Κρις Γουόκερ της νομικής εταιρείας Bond Turner, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα οδυνηρή, καθώς ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης, η οποία συμπληρώνεται την επόμενη Τετάρτη.

Όπως ανέφερε, οι οικογένειες ενημερώθηκαν για τη μεταφορά μέσα στις τελευταίες 48 ώρες και θεωρούν ότι ο Άξελ Ρουντακουμπάνα φαίνεται να επιχειρεί για ακόμη μία φορά να «χειραγωγήσει το σύστημα». Παράλληλα, τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν λάβει ελάχιστες πληροφορίες για την υπόθεση και ότι ζητούν επειγόντως συνάντηση με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως πριν προχωρήσουν σε περαιτέρω σχόλια.

Αντιδράσεις από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και πολιτικούς

Σύμφωνα με το Sky news Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του συνδικάτου POA, που εκπροσωπεί εργαζόμενους στις φυλακές, στα σωφρονιστικά καταστήματα και στις ψυχιατρικές δομές ασφαλείας, Μαρκ Φέρχερστ.

Όπως υποστήριξε, ο καταδικασμένος «εκμεταλλεύτηκε το σύστημα» και πλέον θα απολαμβάνει τις ελευθερίες που προβλέπονται για ασθενείς σε ψυχιατρικά νοσοκομεία υψίστης ασφαλείας, καθώς και παροχές που, όπως είπε, χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλεια των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι πλέον ο Ρουντακουμπάνα αντιμετωπίζεται ως ασθενής και όχι ως κρατούμενος, ενώ υποστήριξε ότι θα έπρεπε να εκτίσει ολόκληρη την ποινή του σε φυλακή, υπό καθεστώς απομόνωσης.

Η υφυπουργός Στέγασης και πρώην σωφρονιστική υπάλληλος, Σάλι Τζέιμσον, δήλωσε ότι ο Ρουντακουμπάνα θα επιστρέψει στη φυλακή «το συντομότερο δυνατό». Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να λαμβάνει παροχές μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ανέφερε στο LBC ότι ελπίζει ειλικρινά να μη δικαιούται τέτοιου είδους επιδόματα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα νοσοκομεία των φυλακών «δεν είναι όπως τα συνηθισμένα νοσοκομεία», επισημαίνοντας πως ο καταδικασμένος θα παραμείνει υπό ιδιαίτερα αυστηρές συνθήκες ασφαλείας, ανάλογες τόσο με τα εγκλήματα που έχει διαπράξει όσο και με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζει. Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι βέβαιη πως θα επιστρέψει στη φυλακή μόλις αυτό καταστεί δυνατό και θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή του υπό τις αυστηρότερες και πλέον τιμωρητικές συνθήκες.

Παρέμβαση του Νάιτζελ Φάρατζ

Την επιστροφή του Άξελ Ρουντακουμπάνα στη φυλακή ζήτησε και ο επικεφαλής του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι ο καταδικασμένος μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, όπου αντιμετωπίζεται ως ασθενής και όχι ως κρατούμενος.

Υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της δίκης ούτε ο ίδιος ο συνήγορος υπεράσπισής του είχε καταθέσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και χαρακτήρισε την απόφαση μεταφοράς «εξοργιστική», ζητώντας να ανατραπεί.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κρατούμενοι που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο και δεν μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια μέσα στο σωφρονιστικό σύστημα λόγω ψυχικών διαταραχών μπορούν να μεταφέρονται σε ψυχιατρικές μονάδες υψίστης ασφαλείας, όπου αντιμετωπίζονται ως ασθενείς και όχι ως φυλακισμένοι.

Η μεταφορά του Ρουντακουμπάνα πραγματοποιήθηκε μετά και την καταγγελλόμενη επίθεση που είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του περασμένου έτους εναντίον σωφρονιστικού υπαλλήλου στη φυλακή Μπέλμαρς, όταν φέρεται να του πέταξε βραστό νερό χρησιμοποιώντας βραστήρα που βρισκόταν στο κελί του.

Το Μπρόντμουρ, στην κομητεία του Μπέρκσαϊρ, είναι το παλαιότερο από τα τρία ψυχιατρικά νοσοκομεία υψίστης ασφαλείας της Αγγλίας και κατά το παρελθόν έχει φιλοξενήσει ορισμένους από τους πιο διαβόητους εγκληματίες της χώρας, μεταξύ των οποίων τον Ρόνι Κρέι και τον κατά συρροή δολοφόνο Πίτερ Σάτκλιφ, γνωστό και ως «Δολοφόνο του Γιορκσάιρ».

Βάσει του Νόμου περί Ψυχικής Υγείας, οι αξιωματούχοι που ενεργούν για λογαριασμό του υπουργού Δικαιοσύνης δεν έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την εισήγηση των αρμόδιων κλινικών ειδικών για τη μεταφορά ενός κρατουμένου σε ασφαλή ψυχιατρική μονάδα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ο παραβάτης υποχρεώνεται να συμμετέχει στη θεραπεία και στα προβλεπόμενα θεραπευτικά προγράμματα, ενώ όταν οι ειδικοί κρίνουν ότι δεν απαιτείται πλέον νοσοκομειακή περίθαλψη, η νομοθεσία επιτρέπει την άμεση επιστροφή του στη φυλακή.