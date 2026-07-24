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Συναγερμός έχει σημάνει στο θέρετρο Καπ Φερέ της Γαλλίας λόγω τεράστιας φωτιάς, με τους ανθρώπους να εκκενώνονται από τη θάλασσα και δεκάδες σκάφη να έχουν σπεύσει στις ακτές για να τους απομακρύνουν.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 400 άτομα και η εκκένωση παραμένει σε εξέλιξη.

Βίντεο από γαλλικά δελτία ειδήσεων δείχνουν τραγικές εικόνες, με τον ουρανό να καλύπτεται από μαύρους καπνούς και τους πυροσβέστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Η φωτιά μαίνεται κοντά σε μία από τις πιο φημισμένες αμπελουργικές περιοχές της Γαλλίας, δυτικά του Μπορντό.

Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει μια έκταση περίπου μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το Μανχάταν και αποτελεί μία μόνο από τις πολλές πυρκαγιές που μαίνονται στη Γαλλία εν μέσω της περιόδου των καλοκαιρινών διακοπών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας βοήθεια, γιατί η κατάσταση είναι «πολύ έντονη».

Δείτε βίντεο από τη φωτιά: