Συναγερμός έχει σημάνει στο θέρετρο Καπ Φερέ της Γαλλίας λόγω τεράστιας φωτιάς, με τους ανθρώπους να εκκενώνονται από τη θάλασσα και δεκάδες σκάφη να έχουν σπεύσει στις ακτές για να τους απομακρύνουν.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 400 άτομα και η εκκένωση παραμένει σε εξέλιξη.

Βίντεο από γαλλικά δελτία ειδήσεων δείχνουν τραγικές εικόνες, με τον ουρανό να καλύπτεται από μαύρους καπνούς και τους πυροσβέστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Hundreds have fled by boat from a peninsula in France, after authorities ordered it evacuated in the face of a rapidly advancing wildfire.



Boats have ferried more than 400 people so far from the Cap Ferret peninsula that stretches along France's Atlantic coast west of the city… pic.twitter.com/IAyqIIQ2sc — AFP News Agency (@AFP) July 24, 2026

Η φωτιά μαίνεται κοντά σε μία από τις πιο φημισμένες αμπελουργικές περιοχές της Γαλλίας, δυτικά του Μπορντό.

Alors qu'elle se trouvait à Lège-Cap-Ferret pour assurer un duplex dans le 19.45 sur les incendies, notre journaliste Pauline Ben Sassi a assisté à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Un sapeur-pompier a été blessé.



🎥 Florian Gourdin pic.twitter.com/hX2byKk8AC — M6 Info (@m6info) July 24, 2026

Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει μια έκταση περίπου μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το Μανχάταν και αποτελεί μία μόνο από τις πολλές πυρκαγιές που μαίνονται στη Γαλλία εν μέσω της περιόδου των καλοκαιρινών διακοπών.

4 ans après la destruction à 80 % de la forêt millénaire du Pilat. Force est de constater que nos dirigeants n'ont rien retenu des leçons de l'#incendie. Quelqu'un connait le nom des incompétents à qui on doit présenter l'addition des feux à Lège-Cap-Ferret et à Biscarrosse pic.twitter.com/JMcYN3EjiF — Dolto (@Fils2Psy) July 24, 2026

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας βοήθεια, γιατί η κατάσταση είναι «πολύ έντονη».

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

🔥 L'incendie de Saumos, en Gironde, reste hors de contrôle et atteint désormais une ampleur exceptionnelle



🌳 10 000 hectares ont déjà été parcourus par les flammes



🏘️ L'ensemble de la presqu'île du Cap Ferret est désormais placé sous ordre d'évacuation. Certaines évacuations… pic.twitter.com/Kxpory3yWH — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 24, 2026

Ça c’est de la pointe du cap ferret..!

Si ça empire on sera évacué en bateau.! pic.twitter.com/1twp7uwFLk — nAs_l3 (@nAs_l3) July 23, 2026

🔥 ALERTE – Un monstre. Le mégafeu hors de contrôle en #Gironde prend des proportions phénoménales et a maintenant parcouru près de 5000 hectares depuis hier ! L'incendie a atteint Lège-Cap-Ferret où des maisons sont en flammes, des explosions sont entendues, la mairie et des… pic.twitter.com/DRMpwNlZsM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

L'incendie qui touche le Cap-Ferret vu du ciel pic.twitter.com/W6CthZUfDL — BFM (@BFMTV) July 24, 2026