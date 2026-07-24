Ένα αντίγραφο πλοίου των Βίκινγκς, το οποίο συμμετείχε στα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης, καθώς οι Σουηδοί ιδιοκτήτες του καταγγέλλουν ότι το κινηματογραφικό στούντιο δεν έχει καλύψει το κόστος των ζημιών που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Πρόκειται για το Glad av Gillberga, ένα πιστό αντίγραφο πολεμικού πλοίου των Βίκινγκς, βασισμένο σε ναυάγιο που χρονολογείται γύρω στο 1040 μ.Χ. και ανακαλύφθηκε στο φιόρδ του Ρόσκιλντε στη Δανία. Τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια το ιστορικό σκάφος έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακά ταξίδια στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική, ακόμη και μέχρι τον Καναδά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το μη κερδοσκοπικό κέντρο Βίκινγκς Vikingaleden, που εδρεύει στη δυτική Σουηδία και διαχειρίζεται το πλοίο, η εξάμηνη συμμετοχή του στην κινηματογραφική παραγωγή άφησε πίσω της σοβαρές φθορές. Όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι του οργανισμού, το σκάφος επέστρεψε με σημαντικές ζημιές, μεταξύ άλλων στην πρύμνη και στο κατάρτι.

Οι ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι η Universal είχε δεσμευτεί να καλύψει οποιοδήποτε κόστος επισκευής προέκυπτε από τη χρήση του πλοίου. Έτσι, αφού ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, απέστειλαν τιμολόγιο ύψους περίπου 6.000 δολαρίων, το οποίο αφορά αποκλειστικά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς οι ίδιοι δεν χρέωσαν την εθελοντική εργασία των μελών του συλλόγου.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, έναν χρόνο αργότερα δεν έχουν λάβει ακόμη την πληρωμή, την ώρα που η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ και Zendaya, γνωρίζει τεράστια εμπορική επιτυχία. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, η παραγωγή συγκέντρωσε 264 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, ενώ το κόστος παραγωγής της υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Vikingaleden, Πέτερ Ολάουσον, δήλωσε ότι αισθάνεται υπερήφανος που το ιστορικό πλοίο εμφανίζεται στην ταινία, όμως η χαρά αυτή έχει επισκιαστεί από την οικονομική εκκρεμότητα.

«Χρεώσαμε μόνο το κόστος των υλικών και όχι την εργασία μας. Για τη Universal τα 6.000 δολάρια είναι ένα πολύ μικρό ποσό. Για εμάς όμως, που είμαστε ένας σύλλογος περίπου 200 μελών και λειτουργούμε ένα χωριό και μουσείο αφιερωμένο στους Βίκινγκς, είναι σημαντικό. Νιώθουμε ότι μας έχουν ξεχάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συμφωνία προέβλεπε πως ο σύλλογος θα πραγματοποιούσε τις επισκευές και στη συνέχεια θα αποζημιωνόταν οικονομικά από την εταιρεία παραγωγής.

Στην ταινία, που βασίζεται στο ομηρικό έπος και αφηγείται το δεκαετές ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, το Glad av Gillberga χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα συνοδευτικά πλοία του στόλου, τα οποία θεωρείται ότι έμοιαζαν με τα σκανδιναβικά πλοία των Βίκινγκς. Το κεντρικό πλοίο του Οδυσσέα ήταν το νορβηγικό αντίγραφο Draken Harald Hårfagre, μήκους 35 μέτρων.

Ο Σουηδός καπετάνιος του, Μπγιορν Άχλαντερ, αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα, τα οποία διήρκεσαν έξι μήνες σε ελληνικά και ιταλικά νησιά, ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά. Όπως είπε, αφαιρέθηκαν όλες οι σύγχρονες κατασκευές από το πλοίο ώστε να θυμίζει αρχαιοελληνικό σκάφος, ενώ το πλήρωμα των περίπου 30 ατόμων ζούσε όλο αυτό το διάστημα σε ανοιχτό κατάστρωμα.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Universal απέρριψε τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας όλα τα τιμολόγια που αφορούσαν το Glad av Gillberga, συμπεριλαμβανομένων των επισκευών, έχουν εξοφληθεί πλήρως. Όπως ανέφερε, το στούντιο και η παραγωγή έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον σουηδικό σύλλογο προκειμένου να διευκρινιστεί η παρεξήγηση.