Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν σε παραλία του Μπλάκπουλ στη Βρετανία, όταν δύο αγόρια εγκλωβίστηκαν κάτω από προβλήτα της πόλης και βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα ορμητικά νερά, με τη διάσωσή τους να ολοκληρώνεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Royal National Lifeboat Institution καταγράφει τα δύο παιδιά να κρατιούνται με όλες τους τις δυνάμεις από τους πυλώνες της προβλήτας, ενώ τα κύματα σπάνε με ορμή πάνω τους. Λίγα λεπτά αργότερα, το σωστικό σκάφος προσεγγίζει με μεγάλη δυσκολία το σημείο και οι εθελοντές διασώστες καταφέρνουν να ανεβάσουν τα εξαντλημένα παιδιά ένα-ένα στο σκάφος.

Τα δύο αγόρια, ηλικίας 10 και 12 ετών, είχαν εγκλωβιστεί στις 28 Μαΐου, όταν η παλίρροια ανέβηκε πολύ γρήγορα κατά τη διάρκεια οικογενειακής εκδρομής στο Μπλάκπουλ. Σύμφωνα με τους διασώστες, είχαν παλέψει με τα κύματα για περίπου 40 λεπτά και απείχαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα από τον πνιγμό όταν έφτασε η βοήθεια.

Στην ακτή, η μητέρα του 10χρονου, Ζάλι από το Λιντς, παρακολουθούσε ανήμπορη τον γιο της, Σάμπι, να εξαφανίζεται ξανά και ξανά κάτω από το νερό, ενώ προσπαθούσε απεγνωσμένα να κρατηθεί από τους μεταλλικούς πυλώνες της προβλήτας. Η ίδια επιχείρησε αρχικά να μπει στη θάλασσα για να τον προσεγγίσει, όμως τα ισχυρά κύματα την ανάγκασαν να επιστρέψει στην ακτή. Παράλληλα, ο 21χρονος ανιψιός της, Τεντ, σκαρφάλωσε στους πυλώνες της προβλήτας προσπαθώντας να φτάσει στα παιδιά, αλλά κι εκείνος εγκλωβίστηκε, περιμένοντας και ο ίδιος τη διάσωση.

«Ήξερα ότι θα συνέχιζε να κρατιέται αν άκουγε τη φωνή μου να του λέει να μην αφήσει τα χέρια του. Όμως το νερό ανέβαινε συνεχώς και τον έβλεπα να βυθίζεται», περιέγραψε συγκλονισμένη η μητέρα. «Έμοιαζε σαν να ζούσα έναν εφιάλτη. Έβλεπα τον ανιψιό μου να κρατιέται με δυσκολία, μπορούσα να διακρίνω τον φόβο στα μάτια του και έβλεπα τον γιο μου να χάνεται κάτω από το νερό δίπλα στους πυλώνες της προβλήτας», πρόσθεσε.

Ένας πολίτης κάλεσε αμέσως το 999 και η Ακτοφυλακή ζήτησε την άμεση κινητοποίηση της ομάδας της RNLI στο Μπλάκπουλ. Το μικρό σωστικό σκάφος έφτασε στο σημείο μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά, στην 11η επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιούσαν οι εθελοντές μέσα σε επτά ημέρες.

Οι διασώστες κατάφεραν, με ιδιαίτερα δύσκολους χειρισμούς, να φέρουν το σκάφος δίπλα στους πυλώνες της προβλήτας και να ανασύρουν τα δύο παιδιά ένα-ένα. Καθώς είχαν εξαντληθεί από τη μακρά παραμονή τους στα παγωμένα νερά, μεταφέρθηκαν αμέσως στην ακτή, όπου περίμεναν διασώστες του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα, δεύτερο σωστικό σκάφος της RNLI απεγκλώβισε και τον 21χρονο Τεντ.

Η Ζάλι δεν έκρυψε τη συγκίνησή της βλέποντας τον γιο της να επιστρέφει ζωντανός στην παραλία. «Όταν είδα τον Σάμπι να φτάνει με τη σωστική λέμβο και να τον μεταφέρουν στην ακτή, ήταν σαν θαύμα. Πίστευα ότι τον είχα χάσει. Ζει χάρη σε αυτούς τους εθελοντές», είπε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της dailymail.

Ευχαριστώντας τους διασώστες, τόνισε πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι πρόκειται για απλούς ανθρώπους, με τις δικές τους οικογένειες και δουλειές, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν τη ζωή τους για να σώσουν αγνώστους. «Δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Εκείνη τη στιγμή το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να σώσουν ζωές», ανέφερε.

Η οικογένεια είχε επισκεφθεί το Μπλάκπουλ κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών για να γιορτάσει το Eid al-Adha και, όπως υποστηρίζει, είχε ελέγξει τις ώρες της παλίρροιας πριν πάει στην παραλία. Ωστόσο, δεν περίμενε ότι οι συνθήκες θα άλλαζαν τόσο γρήγορα. Η RNLI δημοσιοποίησε το βίντεο ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης Πνιγμών, καλώντας όσους επισκέπτονται τις ακτές το καλοκαίρι να ενημερώνονται για τις παλίρροιες και να γνωρίζουν πώς να επιπλεύσουν σε περίπτωση κινδύνου.