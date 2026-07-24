Οι αντάρτες των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, αρχίζουν και «παίζουν» ενεργότερο ρόλο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κατ’ αρχήν ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.

Αν και δεν διευκρίνισαν πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός, τα εδάφη που ελέγχουν στην Υεμένη εκτείνονται κατά μήκος του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, από όπου η Σαουδική Αραβία εξάγει πετρέλαιο προς τις διεθνείς αγορές.

Η ανακοίνωση των Χούθι ήρθε περισσότερο από έναν μήνα μετά την απαγόρευση διέλευσης όλων των ισραηλινών και συνδεόμενων με το Ισραήλ πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία χαρακτήρισαν «νόμιμους στρατιωτικούς στόχους». Μαζί με τα Στενά του Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα έχει εξελιχθεί σε ένα κρίσιμο σημείο οικονομικής πίεσης στον πόλεμο που αφορά το Ιράν. Οι Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, ιδιαίτερα από τους Χούθι, θα προκαλούσε σοβαρές καθυστερήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αύξηση των τιμών της ενέργειας και περαιτέρω αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας.

Η θαλάσσια αυτή οδός αποτελεί ενεργή ζώνη συγκρούσεων από το 2023, όταν οι Χούθι της Υεμένης άρχισαν να επιτίθενται σε εμπορικά και πολεμικά πλοία ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στη διεθνή ναυτιλία. Η εμπλοκή τους στον πόλεμο με το Ιράν τον Μάρτιο, με εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του νότιου Ισραήλ, ανέδειξε τη δυνατότητα της Ερυθράς Θάλασσας να μετατραπεί σε νέο μέτωπο ευρύτερων περιφερειακών εντάσεων.

Ο ασαφής ναυτικός αποκλεισμός που ανακοίνωσαν τώρα οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας ακολουθεί την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ενδέχεται να σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης, καθώς οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται. Οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει από τότε που το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε εκεχειρία στη Γάζα στα τέλη του 2025.

Με τους περιορισμούς που επιβάλλουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ο αποκλεισμός των Χούθι που στοχεύει τη Σαουδική Αραβία απειλεί να αποκλείσει ακόμη μία κρίσιμη θαλάσσια οδό για τις ενεργειακές αγορές, γεγονός που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία.

Η οργάνωση με έδρα την Υεμένη, η οποία θεωρείται ανεξάρτητος εταίρος του Ιράν, άρχισε να στοχοποιεί ισραηλινά και διεθνή πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στα τέλη του 2023, ως απάντηση στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

Αργότερα ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που δεν συνδέονται με το Ισραήλ, μετά την εκεχειρία στη Γάζα. Η Τεχεράνη χρησιμοποιεί την Ερυθρά Θάλασσα για να προβάλλει ισχύ, να διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο και να αμφισβητεί τη δυτική επιρροή στην περιοχή.

Το Ιράν είναι ο βασικός υποστηρικτής των Χούθι και τους παρέχει βοήθεια σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών όπλων, εκπαίδευσης και υποστήριξης πληροφοριών.

Το Ισραήλ έχει αποτελέσει βασικό στόχο των επιθέσεων των Χούθι, οι οποίες έχουν διαταράξει σημαντικά τη δραστηριότητα στο λιμάνι του Εϊλάτ, το μοναδικό λιμάνι του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιθετικότητα των Χούθι ώθησε το Ισραήλ να εξαπολύσει αντίποινα με αεροπορικές επιδρομές εναντίον λιμανιών και υποδομών που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη, αν και οι άμεσες εχθροπραξίες σε μεγάλο βαθμό σταμάτησαν στα τέλη του 2025.

Σε απάντηση στις αρχικές επιθέσεις των Χούθι το 2023, η κυβέρνηση Μπάιντεν ξεκίνησε την Επιχείρηση Prosperity Guardian, μια πολυεθνική πρωτοβουλία ασφαλείας στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Χούθι δεν προήθηκαν ούτε και τον Μάρτιο του 2025 όταν η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την Επιχείρηση Rough Rider, μια πιο επιθετική εκστρατεία με στόχο βάσεις των Χούθι στην Υεμένη. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τον Μάιο του ίδιου χρόνου αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας με τους Χούθι.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν υποχρέωνε τους Χούθι να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων άλλων χωρών, ιδίως ισραηλινών πλοίων ή πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ και η εκεχειρία κατέρρευσε έπειτα από δύο μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» από τους Χούθι. Και το επόμενο στάδιο είναι να δούμε πώς θα εκφράσει την απογοήτευσή του απέναντί τους.