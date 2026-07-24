Βίντεο από την Κίνα αποτυπώνει τη δραματική στιγμή κατά την οποία ελικόπτερο χάνει την ομαλή πορεία του και καταλήγει πάνω σε δύο επισκέπτες τουριστικής περιοχής.

Το κίτρινο ελικόπτερο συμμετείχε σε χαμηλή πτήση επίδειξης πάνω από χώρο κοντά σε λίμνη, στο τουριστικό συγκρότημα Chaka Sky No 1, στην επαρχία Τσινγκχάι. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ο πιλότος δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο, όπως ανέφερε η The Sun.

Όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα, ο χειριστής επιχείρησε να κατεβάσει άμεσα το ελικόπτερο σε σημείο κοντά στην ακτή. Κατά την απότομη κάθοδό του, όμως, το αεροσκάφος χτύπησε δύο άτομα που στέκονταν σε μικρή απόσταση. Ο ένας από τους τραυματίες υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

GYROPLANE LITERALLY CRASHED ON TWO PEOPLE

Yesterday at Chaka Salt Lake (Sky One Scenic Area), China, a yellow B-72HX gyroplane crashed during a low-altitude airshow. Video shows it performing smoke-trail maneuvers before a hard landing on the platform. Two ground crew injured… pic.twitter.com/HjHade24fV — Fahad Naim (@Fahadnaimb) July 22, 2026

Στο μικροσκόπιο οι αναταράξεις από διερχόμενο αεροσκάφος

«Ένα ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, με συνέπεια να τραυματιστούν δύο άτομα που βρίσκονταν στο έδαφος», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους αξιωματούχοι της Κοινής Ομάδας Έρευνας της κομητείας Ουλάν.

«Οι τραυματίες διακομίστηκαν αμέσως σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή και τα ζωτικά τους σημεία παραμένουν φυσιολογικά», πρόσθεσαν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δέσμευσαν το ελικόπτερο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει συνολικά τρία άτομα, ενώ αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τουριστικού χώρου.

Η έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε αρχικό στάδιο εξετάζεται το ενδεχόμενο το ελικόπτερο να επηρεάστηκε από αεροδυναμικές αναταράξεις που δημιούργησε άλλο αεροσκάφος, γεγονός που ενδέχεται να οδήγησε στην απώλεια ελέγχου.