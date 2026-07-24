Η ισπανική κυβέρνηση έθεσε το βράδυ της Πέμπτης την περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβιλα σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος», καθώς οι πυρκαγιές συνέχιζαν να επεκτείνονται ανεξέλεγκτα. Η απόφαση δίνει στις κρατικές αρχές τη δυνατότητα να διαθέσουν πρόσθετες δυνάμεις και μέσα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είχαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους κάπου 10.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη, ενώ αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME) τη διαχείριση της κρίσης.