Σε βάρος ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια του Τζέι Ντι Βανς, διατάχθηκε έρευνα μετά τη διαρροή πληροφοριών που αποκάλυψαν ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει τη διάθεση στρατιωτικού ελικοπτέρου για να μεταφέρει τον γιο του σε γήπεδο γκολφ.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αναφορές του αμερικανικού δικτύου MS NOW ότι πράκτορες που είχαν αναλάβει την προστασία του Βανς ήταν «αγανακτισμένοι» με αιτήματα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ για ιδιωτικές μετακινήσεις του ίδιου και της οικογενείας του.

Σύμφωνα με το MS NOW, ο Βανς είχε ζητήσει να χρησιμοποιήσει το Marine Two – το ελικόπτερο που έχει ανατεθεί στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ – προκειμένου να πάει με τον γιο του σε γήπεδο γκολφ κοντά στην Ουάσινγκτον. Η πτήση τελικά ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, αλλά το αίτημα φέρεται να ήταν ένα από τα πολλά «της τελευταίας στιγμής» που υπέβαλαν ο Βανς και η οικογένειά του.