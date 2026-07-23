Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στοίχισε τη ζωή σε δύο Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι τρεις βρήκαν τον θάνατο στη Δυτική Όχθη.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) διευκρίνισε πως στόχος της αεροπορικής επιδρομής στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα ήταν «τρομοκράτες». Ανέφερε επίσης ότι ένας έποικος σκότωσε δύο Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, αφότου ένας Ισραηλινός μαχαιρώθηκε στη διάρκεια συμπλοκής.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι επιτέθηκαν σε κατοίκους του Μπέιτ Φουρίκ οι οποίοι προσπαθούσαν να σβήσουν πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει μεταξύ της κοινότητάς τους και του οικισμού Ιταμάρ. Σημειώθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς κι ένας έποικος μαχαιρώθηκε. Ακολούθως, ισραηλινός «πολίτης» σκότωσε δύο Παλαιστίνιους, διευκρίνισε εκπρόσωπος του στρατού.

Σε άλλο περιστατικό στη Δυτική Όχθη, μέλη των IDF σκότωσαν Παλαιστίνιο που τραυμάτισε με μαχαίρι έναν ισραηλινό στρατιώτη.