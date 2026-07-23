Ένας άνδρας τζιχαντιστικής ιδεολογίας, που συνδέεται με τον δράστη μιας επίθεσης σε συναγωγή του Μάντσεστερ, τον περασμένο Οκτώβριο, καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη -με ελάχιστη έκτιση τα 17 χρόνια- επειδή σχεδίαζε επίθεση σε εγκαταστάσεις του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Ο κατηγορούμενος Μοχάμαντ Μπασίρ, ένας Βρετανοπακιστανός ηλικίας 31 ετών, οδήγησε τον Αύγουστο του 2025 τον Τζιχάντ Αλ Σάμι με το αυτοκίνητό του σε «αναγνωριστική» επίσκεψη στον χώρο της Ακαδημίας Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Σρίβενχαμ. Το ίδρυμα αυτό βρίσκεται στα δυτικά του Λονδίνου και εκπαιδεύει σε θέματα ασφάλειας και άμυνας μέλη των ενόπλων δυνάμεων, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο στόχος ήταν να επιτεθούν στην Ακαδημία, με παρόμοιο τρόπο με εκείνον που χρησιμοποίησε ο Αλ Σάμι για την επίθεση στη συναγωγή, είπε η δικαστής Μπόμπι Τσίμα-Γκραμπ.

Το σχέδιο, κατά το οποίο οι δύο άνδρες ήταν προετοιμασμένοι «να σκοτώσουν ή να σκοτωθούν», δεν υλοποιήθηκε αλλά «ήταν σε προχωρημένο στάδιο, υπολειπόταν μόνο η αγορά των όπλων», συνέχισε η δικαστής, χαρακτηρίζοντας τον Μοχάμαντ Μπασίρ «αφοσιωμένο τζιχαντιστή».

Ο 31χρονος είχε ενταχθεί σε μια εξτρεμιστική ομάδα την οποία συγκρότησε ο Τζιχάντ αλ Σάμι μέσω μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία μετείχαν 12 μέλη. Ανάρτησε περισσότερα από 2.000 μηνύματα μέσα σε έξι μήνες και πολλά από αυτά μιλούσαν για «σωματική βία» εν ονόματι του τζιχάντ ή ήταν εκκλήσεις για βιαιοπραγίες και φόνους.

Ο Μπασίρ συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2025 στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και τον περασμένο μήνα δήλωσε ένοχος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον συνδέουν με την επίθεση στη συναγωγή του Χίτον Παρκ στο Μάντσεστερ, στις 2 Οκτωβρίου 2025, ανήμερα της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν δύο πιστοί, οι Μέλβιν Κράβιτς και Άντριαν Ντόλμπι και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν. Ο Τζιχάντ αλ Σάμι, Βρετανός συριακής καταγωγής, σκοτώθηκε από αστυνομικούς αφού προηγουμένως μαχαίρωσε και σκότωσε τον Κράβιτς.

Ο Άντριαν Ντόλμπι σκοτώθηκε αφού χτυπήθηκε από σφαίρα αστυνομικού, ενώ βρισκόταν μέσα στη συναγωγή και προσπαθούσε μαζί με άλλους πιστούς να κρατήσει κλειστή την πόρτα για να εμποδίσει τον δράστη να μπει μέσα.